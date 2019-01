Alte mii de mineri vor sa intre in greva: Acuza statul ca le saboteaza munca si prefera sa importe energie din Ungaria

Presedintele Sindicatului Solidaritatea Hunedoara, Cristian Istoc, a declarat pentru Ziare.com ca - in conditiile in care se va gasi o cale legala de a incepe un protest - oamenii nu se vor gandi de doua ori inainte sa se solidarizeze cu colegii lor mineri si energeticieni de la CEO."La acest moment, asteptam ca la Complexul Energetic Oltenia sa se oficializeze demersurile care tin de greva, ca sa vedem daca ne putem si noi solidariza sau nu. Momentan, solidarizarea nu poate fi decat la nivel declarativ, de vreme ce revendicarile celor de acolo nu sunt semnate nici de muncitori si nici de sindicat, din cate am vazut. Se pare ca acolo exista o probleme inclusiv la nivel sindical.Daca vom gasi o bresa legala, insa, cu siguranta vom trece si noi la protest", ne-a spus Cristian Istoc.Liderul sindical sustine ca nemultumirea angajatilor de la CEH tine atat de faptul ca nu li se majoreaza salariile, cat si de faptul ca statul nu le creaza conditii sa produca energie, preferand, in schimb, sa o importe."E clar ca nu se poate continua asa! Pe de o parte Romania importa energie, iar pe de alta parte, noi functionam la o capacitate de 65 MW din totalul puterii instalate de 1350 de MW. De ce nu producem mai mult? Din cauza ca nu avem carbune si nu se doreste sa producem mai mult.Sigur, se poate spune ca folosirea carbunelui pune probleme de mediu. Dar acesta este doar un pretext. La centrala de la Paroseni, spre exemplu, putem arde carbunele din Vale (a Jiului -n.red.), pentru ca s-au rezolvat deja problemele de mediu ale utilajelor. In plus, exista carbune pe piata externa numit Indo 4200, care nu are continut de sulf si putea fi folosit cu succes, fara incalcarea vreunei norme de mediu si fara cheltuieli cu desulfurarea. Putem lucra cu astfel de carbune si ar fi fost mai bine decat sa importam energie. Dar nu s-a dorit. Ministerul Energiei ne-a facut tot felul de promisiuni, dar pana la urma vedem ca nu doreste deloc sa sprijine sectorul carbunelui.Practic, asa cum am mai spus, la acest moment, autoritatile pregatesc piata pentru inaugurarea centralei de la Pacs, din Ungaria, din 2023. Probabil ca statul ...citeste mai departe despre " Alte mii de mineri vor sa intre in greva: Acuza statul ca le saboteaza munca si prefera sa importe energie din Ungaria " pe Ziare.com