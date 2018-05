Valorile peste media obisnuita s-au mentinut si in luna mai, culminand cu ziua de sambata, cand se asteapta temperaturi foarte ridicate, cuprinse intre 26 si 32 de grade Celsius.Vestea buna este ca vin cateva zile cu ploi si cu racoare. Astfel, de la amiaza apar ploi in zonele montane si local si prin vest si nord. Se anunta averse cu tunete, fulgere, grindina si vijelii.De duminica se si racoreste. Temperatura o sa scada usor de la o zi la alta, dar tot va fi mai cald decat in mod normal."Temperatura aerului va incepe sa scada, dar chiar si la mijlocul saptamanii viitoare, maximele se vor mentine peste cele normale. Vorbim si de instabilitate atmosferica in zonele montane, dar si in restul teritoriului. Ne asteptam la innorari temporare, averse, intensificari de scurta durata ale vantului. Nu sunt excluse nici conditiile de grindina. Mai trebuie mentionat ca vor fi posibile cantitati de apa mai insemnate", a declarat meteorologul Oana Paduraru, pentru Digi 24.Duminica astfel de fenomene vor avea loc in mai multe zone din tara, exceptie facand zonele din est si nord-est.Luni se anunta furtuni in regiunile sud-vestice, iar marti vor cuprinde, in special centrul, estul si sudul tarii.In Capitala, sambata vor fi chiar 32 de grade, iar duminica seara apar furtuni. In urmatoarele zile temperatura o sa scada pana la 26 de grade.Vezi ce temperaturi vor fi in weekend in mai multe zone din tara ...citeste mai departe despre " Am avut cea mai calda luna aprilie din ultimii 60 de ani in Romania " pe Ziare.com