Ambasada Israelului e consternata de ce-a spus Daea: Speram ca e doar lipsa de informare

"Speram, totusi, ca o astfel de asociere a fost facuta de ministrul Daea din pricina lipsei de informare aprofundata asupra a ceea ce inseamna Holocaustul si Auschwitz, fara intentia de a dezonora memoria milioanelor de victime", se arata intr-un raspuns al ambasadei remis joi Ziare.com.Ambasada Israelului la Bucuresti aminteste ca Holocaustul este una dintre marile tragedii ale umanitatii, iar memoria victimelor nu trebuie cu nimic intinata."Holocaustul, o tragedie condamnata de Romania, care s-a soldat cu moartea a sase milioane de evrei, nu trebuie niciodata uitat, trivializat sau minimalizat. Romania a facut progrese extraordinare in domeniul studierii, educatiei si comemorarii Holocaustului, demersuri care, suntem convinsi, vor continua si in viitor.Aceasta pagina neagra a istoriei nu trebuie sa se repete. In acest sens, niciun efort nu este prea mare pentru ca tinerele generatii, si nu numai, sa cunoasca si sa inteleaga istoria Holocaustului.Ne asteptam ca, pe viitor, terminologia legata de Holocaust sa nu mai fie folosita intr-un context fara legatura cu acesta.", se arata in document.Ministrul Petre Daea a declarat, marti seara, la Antena 3, explicand masurile care se iau pentru a izola focarul de pesta porcina africana de la Carniprod Tulcea, unde trebuie sacrificate 45.000 de animale: "Singura metoda este sacrificarea. Porcii toti se incinereaza (...), e o munca extraordinara, acolo este ca la Auschwitz, dom'ne".Dupa declaratia controversata, Miscarea Romania Impreuna, PNL si USR au cerut demisia ministrului.Intr-o interventie telefonica pentru Realitatea TV, Daea nu a reusit sa demonstreze ca a inteles enormitatea declaratiilor sale."Ma gandesc la toate suferintele pe care le am, suferintele istorice, suferintele momentului, suferintele pe care le au medicii si crescatorii de porci in tara romaneasca. Trebuie sa avem coeziune in conditiile astea. Eu m-am gandit sa fac bine cat mai repede cu putinta, pentru a putea face fata situatiei, pentru ca este un virus care nu are antidot, vaccin, nu sunt medicamente care sa elibereze de suferinta sau sa salveze porcii", a afirmat ministrul Daea.