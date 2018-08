Ambasada Rusiei, dupa gafa lui Fifor: La Bucuresti se prefera in continuare urmarirea unei "politici a strutului"

Ambasada sustine ca, in ceea ce priveste caracterul lansatoarelor si rachetelor din Romania, nu a auzit "nimic nou", iar la Bucuresti "se prefera in continuare urmarirea unei politici a strutului, inchizand ochii la principala circumstanta - prezenta sistemelor antiracheta americane in Romania, in contextul sistemului global de aparare antiracheta de-a lungul perimetrului frontierelor Federatiei Ruse, care reprezinta si o potentiala amenintare pentru securitatea nationala a Rusiei"."La Ambasada Rusiei este urmarita cu oarecare surprindere agitatia ce evolueaza in Romania in jurul anumitelor declaratii 'inadecvate' ale ministrului Apararii Mihai Fifor cu privire la asa-numitele sisteme defensive ale retelei globale de aparare antiracheta ale NATO, care este de fapt retea americana, si este desfasurata in Deveselu", arata Ambasada Rusiei intr-un mesaj postat pe Facebook , dar si pe site.Reprezentanta diplomatica spune ca dezbaterile in jurul acestei teme au "o aroma apreciabila de politica interna"."Pe problema caracterului lansatoarelor desfasurate pe pamantul romanesc si a rachetelor care sunt destinate pentru ele, nu am auzit nimic nou. Spre regretul nostru profund, din pacate, la Bucuresti in continuare se prefera urmarirea unei "politici a strutului", inchizand ochii la principala, in aceasta privinta, circumstanta.Si anume: prezenta sistemelor antiracheta americane in Romania, in contextul sistemului 'global' de aparare antiracheta de-a lungul perimetrului frontierelor Federatiei Ruse, nu doar ca incalca stabilitatea strategica la nivel planetar, care, de mai mult de o jumatate de secol, se bazeaza pe paritatea aproximativa a potentialului de descurajare nucleara. Acest sistem reprezinta si o potentiala amenintare pentru securitatea nationala a Rusiei, atat din cauza pozitiei sale geografice, precum si in legatura cu retragerea unilaterala in 2001, a SUA din Tratatul ABM, impotriva rachetelor balistice, incheiat cu URSS inca in 1972", afirma Ambasada Rusiei.Reprezentanta diplomatica la Bucuresti aminteste o declaratie din 2016 a presedintelui rus Vladimir Putin despre scutul anti-racheta de la Deveselu: "Pe lansatoare pot fi instalate complexele de atac. Nu este deloc dificil ca o racheta sa fie inlocuita cu alta. Este suficient doar sa schim ...citeste mai departe despre " Ambasada Rusiei, dupa gafa lui Fifor: La Bucuresti se prefera in continuare urmarirea unei "politici a strutului" " pe Ziare.com