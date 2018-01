"Solicitantii de viza care au o programare la interviul pentru viza ar trebui sa se prezinte la data si ora programata", se arata in comunicatul postat pe site-ul ambasadei.Insa reprezentanta diplomatica anunta ca "informatiile de pe (...) website nu se vor actualiza periodic pana la reluarea completa a activitatii, cu exceptia mesajelor urgente de securitate si siguranta".Activitatile guvernului american au fost oprite in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce senatorii republicanii si democratii nu au reusit sa ajunga la un acord de ultim moment pentru continuarea finantarii bugetare, din cauza neintelegerilor majore legate de imigratie si securitatea la granite.Intr-o sedinta dramatica desfasurata noaptea tarziu, senatorii au blocat un proiect care prevedea prelungirea finantarii guvernului pana pe 16 februarie. Proiectul avea nevoie din sustinerea a 60 din cei 100 de senatori, insa doar 50 au votat in favoarea acestuia.Oprirea oficiala a activitatilor a intrat in vigoare sambata. Administratia Trump a anuntat ca nu va discuta despre imigratie pana cand Guvernul nu va putea sa isi reia activitatea.Citeste si:Criza in America: Blocajul bugetar trimite acasa personalul centralelor nucleareCriza in America: Personalul Departamentului Apararii, chemat la munca ...citeste mai departe despre " Cum e Ambasada SUA de la Bucuresti afectata de criza bugetara din America " pe Ziare.com