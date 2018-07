Ambasada Suediei da o lectie de presa Antenei 3: E trist cat de usor se raspandesc stirile false

Catalogata ca o "lovitura pentru Laura Codruta Kovesi" de catre adversarii fostei sefe a DNA, disparitia clipului in cauza are o explicatie mult mai prozaica, dupa cum precizeaza Ambasada Suediei in Romania, prin intermediul unei postari pe Facebook in intregime in limba engleza."Afirmatii: Ieri, anumite surse de presa (printre care Antena3, Stiripesurse, Evz si altele) au prezentat drept 'stire' faptul ca Ambasada Suediei a sters un video cu Laura Codruta Kovesi dupa demisia acesteia de la sefia DNA. Conform acestor surse media, clipul ar fi fost sters din cauza revocarii.Unele dintre surse au mers si mai departe, speculand pe baza motivelor. 'Stirea' a fost preluata de mai multe canale media care au facut trimitere la alte canale media drept sursa.Fapte: Clipul de la ceremonia la care Laurei Codruta Kovesi i s-a conferit titlul de Comandor al Ordinului Steaua Polara a fost sters in 2017, la cateva luni dupa ceremonie, din acelasi motiv pentru care sunt de regula sterse diferite materiale de la evenimente pe care le promovam in calitate de organizatori.Toate afirmatiile conform carora am sters acel video din cauza demiterii lui Kovesi sunt false. Ambasada Suediei sustine decizia regelui Carl XVI Gustav al Suediei de a o decora pe Laura Codruta Kovesi cu titlul de Comandor al Ordinului Steaua Polara pentru lupta sa impotriva coruptiei (si toti cei care urmaresc pagina noastra de Facebook pot vedea ca am reamintit despre aceasta decoratie intr-o postare de saptamana trecuta", explica Ambasada Suediei la Bucuresti pe pagina oficiala de Facebook.Postarea nu se incheie, insa, aici, ci continua cu un comentariu si cateva recomandari adresate tuturor consumatorilor de stiri."Nu este rolul nostru sa judecam felul in care lucreaza media. Oricum, este trist sa vedem ca afirmatii false se pot raspandi cu usurinta pe canalele media prin preluarea de 'stiri' fara verificarea faptelor care stau in spatele lor.Este, de asemenea, trist ca acest punct de vedere, cel mai probabil, va beneficia de mai putina atentie decat afirmatiile false care au fost raspandite ieri", arata sursa citata, adaugand si cateva link-uri la sursele de presa care au raspandit ieri stirea falsa inaint ...citeste mai departe despre " Ambasada Suediei da o lectie de presa Antenei 3: E trist cat de usor se raspandesc stirile false " pe Ziare.com