Ambasadorul britanic: Am inteles ca in Romania "imediat" poate sa insemne ca nu va fi facut niciodata

Paul Brummell a sustinut luni un discurs la Palatul Culturii din Iasi, in cadrul Campaniei de diplomatie publica #BritainInRomania, vizita sa avand drept scop promovarea a cinci teme care vizeaza colaborarea Romaniei cu Marea Britanie.In cadrul evenimentului, ambasadorul a facut referire si la modul in care a perceput mentalitatea romanilor."Am inteles ca aici, in Romania, cuvantul 'imediat' are foarte multe sensuri, poate sa insemne ca ceva poate sa fie facut imediat, poate sa insemne ca nu va fi facut niciodata sau poate sa insemne intre cele doua. Romania este o tara foarte frumoasa. Imi face placere sa locuiesc aici. (...) Timp de patru ani m-am simtit acasa, pentru ca romanii sunt prietenosi. A fost o mare placere sa locuiesc aici si sa vizitez aceasta tara foarte frumoasa. Iubesc Romania! Cred ca este o tara minunata. La Iasi se simte si faptul ca progresul trebuie facut si in ceea ce priveste infrastructura", a spus ambasadorul.Acesta s-a declarat fericit cu privire la relatiile dintre Romania si Marea Britanie."Sunt foarte fericit ca, in ce priveste legaturile bilaterale dintre Romania si Marea Britanie, toti indicatorii sunt mai buni acum decat in urma cu patru ani. De exemplu, valoarea schimburilor comerciale a crescut, nivelul in domeniul apararii si securitatii s-a intarit, precum si in ceea ce priveste legaturile dintre oameni. A crescut comunitatea romaneasca din Marea Britanie. A ajuns pe al doilea loc dupa polonezi in ceea ce priveste cetatenii din Marea Britanie care au fost nascuti intr-o alta tara", a spus Paul Brummell.Citeste si: Ambasadorul Marii Britanii: Demonstratiile sunt semn ca democratia e vivace. Lupta anti-coruptie sper sa continue