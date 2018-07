"Ministerul de Externe al Frantei s-a exprimat pe aceasta tema. Am salutat munca pe care domna Kovesi a intreprins-o si aceasta lupta robusta pentru intarirea luptei anticoruptie. Ne-am exprimat dorinta ca Romania sa continue pe aceeasi directie, sa continue eforturile depuse deja, iar aceasta lupta impotriva coruptiei sa continue in aceeasi directie", a spus Michele Ramis, intrebata de jurnalisti despre cum vede continuarea luptei impotriva coruptiei.Ambasadorul francez in Romania a participat la receptia organizata pentru marcarea Zilei Nationale a Frantei, la Cluj-Napoca.Printre altii, la eveniment au mai fost prezenti prefectul Ioan Aurel Chereches, primarul Emil Boc , consulul onorific al Frantei la Cluj, Pascal Fesneau....citeste mai departe despre " Ambasadorul Frantei la Bucuresti: Lupta impotriva coruptiei sa continue in aceeasi directie " pe Ziare.com