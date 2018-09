Ambasadorul Germaniei la Bucuresti: Disputele politice din Romania sunt un impediment pentru buna exercitare a presedintiei UE

"In ce priveste Presedintia, toate fortele trebuie sa concure la un rezultat pozitiv. Cred ca disputele politice interne reprezinta un obstacol in calea acestei unitati, Guvernul trebuie sa apara in public foarte unit. De exemplu, atacurile impotriva unuia dintre cei mai stabili piloni ai acestei societati romanesti, minoritatea germana, nu au transmis nicidecum semnale proeuropene", a afirmat Cord Meier-Klodt, vineri, in cadrul unei conferinte gazduite de Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca.Acesta a spus si ca, din experienta sa de un an si jumatate in tara noastra, poate sa confirme ca Romania "sta mult mai bine decat reputatia pe care o are in Germania si in restul Europei"."De ce cred eu ca Romania are tocmai aceasta sansa? O data pentru ca o arata evolutia sa economica. Si acum, daca privim inainte spre Presedintia romana a Consiliului, sunt niste sanse pe care Romania le poate valorifica. La summitul de la Sibiu se va discuta despre viitorul Europei, despre reinventarea Europei. Si va trebui sa demonstram ca Europa reprezinta mai mult decat doar niste interese economice, ca este vorba de valori politice comune asumate", a spus Meier-Klodt."Ce ma mai fascineaza in Romania este aceasta traditie, nu multiculturala, ca multiculturala este un cuvant la moda, plurietnica, plurireligioasa, pluriconfesionala, o realitate care a ajutat Romania sa depaseasca multe dintre vicisitudinile ultimului secol. Reginald Schlatner a spus candva, foarte frumos: au curs lacrimi in multe limbi aici", a explicat Meier-Klodt.Diplomatul german a participat la Conferinta "Romania la Presedintia Consiliului Uniunii Europene - Oportunitati si provocari", alaturi de ambasadorul Romaniei in Germania, Emil Hurezeanu.La Conferinta "Romania la Presedintia Consiliului Europei - Oportunitati si provocari" au mai participat secretarul de stat in Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Sorin Valeriu Nas, europarlamentarul Siegfried Muresan, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc , si prorectorul UBB Mihaela Lutas. ...citeste mai departe despre " Ambasadorul Germaniei la Bucuresti: Disputele politice din Romania sunt un impediment pentru buna exercitare a presedintiei UE " pe Ziare.com