Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti: Reforma trebuie sa ajute lupta impotriva coruptiei si stabilirea statului de drept, nu sa le impiedice

"Este important ca reforma sa ajute lupta impotriva coruptiei si stabilirea statului de drept, nu sa le impiedice", a spus Paul Brummel.Cu toate ca jurnalistii prezenti au insistat sa obtina un punct de vedere transant asupra modificarilor aduse Codurilor Penale, Paul Brummel a evitat criticile frontale aduse institutiilor din Romania.In limbaj diplomatic insa, a transmis cat de importanta este lupta anti-coruptie pentru ca investitiile britanice in Romania sa creasca."Investitorii vor ca tara in care investesc sa fie una stabila, fara coruptie. Investitiile sunt in crestere, dar putem face mai mult", a spus diplomatul, amintind de investitiile consistente in sectorul IT din Romania.Totusi, vorbind despre Codurile Penale, Paul Brummel a mentionat un aspect vulnberabil,asupra caruia atragea atentia si GRECO: cooperarea internationala in domeniul juridic privind traficul de persoane," Este un moment foarte important in ceea ce priveste statul de drept pentru Romania . Sper ca modificarile justitiei sa ajute si nu sa impiedice aceste anchete", a afirmat ambasadorul.Intrebat cum ar reactiona sistemul politic britanic daca un politician de la varf, cum este cazul lui Liviu Dragnea in Romania, ar fi condamnat (chiar si in prima instanta) la inchisoare cu condamanre, Brummel a amintit ca vorbim despre sisteme juridice diferite: in Marea Britanie, demisia ar fi sost data."In trecut, in Marea Britanie, in majoritatea cazurilor, politicienii condamnati penal au demisionat", a spus diplomatul.Poate o nuanta se gaseste si in versurile pe care Paul Brummel, cunoscut iubitor al liricii eminesciene, a tinut sa le recite jurnalistilor:Ce-ti doresc eu tie, dulce Romanie,Tara mea de glorii, tara mea de dor?Bratele nervoase, arma de tarie,La trecutu-ti mare, mare viitor!Paul Brummel a insistat asupra relatiilor bune dintre Marea Britanie si Romania si a dat asigurari ca tara sa va ramane alaturi de Romania."Una dintre cele mai mari placeri pentru mine din ultimii patru ani a fost sa intalnesc elevi si studenti din tara si discutiile au fost mereu foarte bune,