Ambasadorul SUA: Exista o mare nevoie de infrastructura in Romania. Este inca dificil sa ajungi in Transilvania

Acesta a marturisit ca i se pare "uimitor" cat de plin de viata este Brasovul in conditiile in care nu beneficiaza de autostrada, iar "sistemul de cale ferata ar putea fi imbunatatit", si ca, revenind in ultimii patru ani la Rasnov, a remarcat ca si acest oras s-a transformat, dintr-unul "adormit", intr-unul plin de viata."Este inca dificil sa ajungi nu in Brasov, nu la Rasnov, ci in Transilvania in general. Exista o mare nevoie de infrastructura in Romania. (...) Fara conexiuni rutiere, fara autostrada si cu un sistem de cale ferata care poate fi imbunatatita, pentru mine, este uimitor cat de plin de viata este Brasovul", a declarat, pentru AGERPRES, Klemm.Hans Klemm a participat sambata, pentru a patra oara, la Festivalul de Film si Istorii (FFIR) Rasnov, prima data fiind prezent la editia din 2016, cand a prezentat filmul "Selma", despre povestea lui Martin Luther King si lupta lui pentru drepturile afro-americanilor, el mentionand ca a fost impresionat de calitatea filmelor prezentate si a dezbaterilor organizate, in ultimii patru ani, in cadrul evenimentului. Anul acesta, ambasadorul american a participat la dezbaterea "50 de ani de la aselenizare - Tehnologie, Politica, Propaganda".Ambasadorul Israelului, David Saranga, prezent pentru prima data la FFIR, invitat, de asemenea, la dezbaterea "50 de ani de la aselenizare - Tehnologie, Politica, Propaganda", a precizat pentru AGERPRES ca, prin participarea la acest eveniment a dorit sa interactioneze cu tanara generatie."Am dorit sa particip la acest festival pentru ca am vrut sa interactionez cu generatia tanara - aceasta este ideea principala - ca sa le spun despre Israel, despre diferite aspecte ale tarii mele si, pe de alta parte, sa vad ce au ei de spus. Astazi le-am prezentat abilitatile Israelului in ceea ce priveste domeniul explorarii spatiale - desi este o tara mica, este foarte avansata cand vine vorba de tehnologie, este una dintre putinele tari care a reusit sa trimita un satelit pe luna. Nu a fost facut de guvern, ci de voluntari, de ingineri care s-au oferit voluntar sa participe la acest proces si, in final, ei au reusit, noi am reusit", a spus Saranga.Potrivit ambasadorului israelian, Braso ...citeste mai departe despre " Ambasadorul SUA: Exista o mare nevoie de infrastructura in Romania. Este inca dificil sa ajungi in Transilvania " pe Ziare.com