Ambasadorul SUA, la 3 ani de la #Colectiv: Nu m-as fi asteptat ca lupta anticoruptie sa fie slabita

Este ceva ce, spune el, in urma cu trei ani nu ar fi prezis. Mai mult, Hans Klemm a declarat ca atat pentru el, cat si pentru SUA, ceea ce se intampla in aceasta perioada in Romania reprezinta un motiv de ingrijorare."Nu m-as fi asteptat ca lupta anticoruptie sa fie slabita, asa cum s-a intamplat recent, ca independenta justitiei sa fie amenintata, ca va exista un risc si mai mare ca selectarea procurorilor sa fie din nou politizata. E ceva ce nu as fi prezis in urma cu trei ani. Fara indoiala, ca ambasador american, e un motiv de mare ingrijorare pentru mine personal, pentru ambasada mea, dar si pentru Statele Unite", a spus ambasadorul Hans Klemm la Memorialul dedicat victimelor de la Clubul #Colectiv.Hans Klemm a rememorat solidaritatea pe care a vazut-o dupa tragedie, din partea populatiei si a tarilor prietene Romaniei, dar si emotia generata de hotararea romanilor de a se opune coruptiei.Ambasadorul SUA la Bucuresti a criticat in nenumarate randuri modificarile pe care guvernul si parlamentarii Puterii le-au facut in domeniul Justitiei. La inceputul lunii octombrie, Klemm a afirmat ca recentele schimbari cumulate din Justitia romana "ameninta sa intoarca timpul la inceputul anilor 2000", o perioada marcata, in Romania, de coruptie."Pentru magistratii care nu au fost intimidati, noua legislatie judiciara ofera mai multe oportunitati pentru constrangere si pedepsire a magistratilor ce creeaza agitatie, prin intermediul unei Inspectii Judiciare mai puternice si a unui nou creat birou realizat doar pentru a pedepsi judecatori si procurori", a spus Klemm.In acest context, a punctat diplomatul american, "aceste schimbari cumulate ameninta sa intoarca timpul la inceputul anilor 2000, cand Justitia era afectata de coruptie si influenta politica"."Progresul facut de justitia romana este, de asemenea, amenintat de catre amendamentele la Codul Penal si Codul de Procedura Penala adoptate de Parlament in aceasta vara", a mai spus Klemm.Citeste si:Ambasadorul SUA: Washingtonul urmareste indeaproape ce se intampla in Parlament cu Legile JustitieiHans Klemm, despre modificarile la Legile Justitiei: Ingrijorarile profunde ale Guvernului SUA nu s-au schimbatAmbasadorul SUA: Coruptia in sectorul public, furt din bogatia nationala a ...citeste mai departe despre " Ambasadorul SUA, la 3 ani de la #Colectiv : Nu m-as fi asteptat ca lupta anticoruptie sa fie slabita " pe Ziare.com