Amenda de 10.000 de lei pentru Apa Nova, in scandalul apei din Bucuresti

In cadrul unei conferinte de presa sustinute luni seara, ministrul Sorina Pintea a declarat ca Apa Nova ar fi trebuit sa anunte DSP si Primaria Bucuresti cu privire la calitatea apei, iar Ministerul Sanatatii a luat decizia sa informeze populatia privind riscurile folosirii apei, deoarece, daca ar fi ales sa nu o faca, ar fi fost vorba de iresponsabilitate.Pintea a mai spus ca a sunat-o pe Gabriela Firea pentru a o informa cu privire la masurile pe care MS urma sa le aplice.Totodata, Sorina Pintea a declarat ca, incepand de luni, intre Directia de Sanatate de Sanatate Publica si furnizorii de apa nu mai exista un protocol privind comunicarea cu presa.Citeste pe larg declaratiile ministrului Pintea: Analizele chimice ale "apei cu clor" sunt normale. Daca furnizorul comunica, nu ajungeam aiciCriza apei din BucurestiAmintim ca scandalul a izbucnit miercuri, dupa ce pe retelele sociale a circulat un mesaj prin care se anunta ca apa de la robinet nu este potabila. Apoi, Apa Nova a transmis ca este adevarat ca in apa se gaseste mai mult clor, dar ca aceasta este potabila.In doar cateva ore, Ministerul Sanatatii a recomandat ca bucurestenii sa nu foloseasca apa de la robinet pentru baut, gatit sau spalat.Joi dimineata, Apa Nova a revenit cu un comunicat insistand ca apa este potabila.Tot joi, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca a trimis Corpul de Control la Apa Nova sa verifice daca a fost sau nu depasita doza permisa de clor din apa de la robinet.Apoi, intr-o conferinta de presa, Sorina Pintea a declarat ca Ministerul Sanatatii nu a spus ca apa din Capitala nu ar fi potabila, ci ca doar a fost depasit nivelul de clor si ca le-a recomandat oamenilor sa nu o consume pana la obtinerea rezultatelor finale.Mai mult, Firea l-a sesizat pe Klaus Iohannis, care este si presedintele CSAT, si pe seful SRI pentru a interveni in scandalul apei din Bucuresti.Citeste si - Scandalul apei potabile: Viceprimarul Badulescu ii face plangere penala ministrului Sanatatii. Cum a reactionat Pintea ...citeste mai departe despre " Amenda de 10.000 de lei pentru Apa Nova, in scandalul apei din Bucuresti " pe Ziare.com