Amenda de 90.000 de euro pentru Tel Drum, dupa ce a extras pietris fara autorizatie in Teleorman

La inceputul lui 2018, inspectorii de la Sistemul de Gospodarire a Apelor (SGA) Teleorman au facut doua controale in perimetrul Peretu al albiei vadului Vedea, delimitat de comunele Vedea si Peretu.Tel Drum detinuse o autorizatie de gospodarie a apelor pe acel perimetru, document valabil pana la 29 septembrie 2017. Potrivit actului de reglementare, societatea putea exploata maximum 34.240 mc de agregate minerale de balastiera.Inspectorii SGA au observat insa ca Tel Drum ar fi exploatat pietris si dupa aceasta data. In plus, au facut mai multe masuratori topografice si au calculat ca Tel Drum a exploatat 43.518,49 mc de agregate minerale, ceea ce insemna o depasire a volumului admis cu 9.278,49 mc. Penalitatile calculate: 412.155 lei pentru "nerespectarea actului de reglementare si fara a detine abonament de utilizare/exploatare".Societatea Tel Drum Alexandria (Teleorman) este una dintre cele mai importante companii de constructii de drumuri din tara. Potrivit DNA, in spatele companiei ar sta liderul PSD, Liviu Dragnea, lucru negat vehement de politician."Apa, patrimoniu care trebuie protejat"Penalitatile aplicate de SGA Teleorman fac parte dintr-un sistem mai amplu, denumit "Mecanismul economic specific domeniului gospodaririi durabule a resurselor de apa". Mecanismul este reglementat de mai multe legi in materie, cea mai importanta fiind Legea 107/1996 a apelor, care transpune in legislatia nationala Directiva cadru in domeniul apelor nr. 60/2000 a Uniunii Europene."Apa nu este un bun comercial oarecare, ci un patrimoniu care trebuie protejat, aparat si tratat ca atare", este primul articol al acestei directive europene."Aceste penalitati aplicate nu se circumscriu, din punct de vedere juridic, unei raspunderi contraventionale, ci mai degraba cuantumul acestora prezinta prejudiciul suferit prin extragerea a 9.220,49 mc de balast, fara a detine niciun fel de reglementare si fara a se plati contributiile specifice prevazute de legile speciale ale domeniului de gospodarire a apelor", explica SGA Teleorman.Apararea Tel DrumTel Drum a contestat la Judecatoria Rosiori de Vede aceste penali ...citeste mai departe despre " Amenda de 90.000 de euro pentru Tel Drum, dupa ce a extras pietris fara autorizatie in Teleorman " pe Ziare.com