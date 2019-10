Amenzi de peste 12.000 de euro pentru KFC si McDonald's. Ce nu mai au voie sa faca fast-food-urile

La acel moment, Ziare.com a solicitat institutiei o serie de informatii suplimentare cu privire la respectivele controale, la amenzile aplicate, dar si la pericolele de care ar trebui sa se fereasca romanii care merg la fast-food-uri. Iata ce am aflat.Potrivit Protectiei Consumatorului, au fost controlate 5 fast-food-uri administrate de SC US Food SRL (KFC) si 5 ale Premier Restaurant Romania SRL (McDonald's).In context, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, a declarat pentru Ziare.com ca inspectorii au mers in fast-food-uri din zone aglomerate, cum ar fi Titan si Unirii.Protectia consumatorului a incercat sa stabileasca daca fast-food-urile respecta prevederile legii Legii 976/1998. Cu alte cuvinte, daca folosesc gheata doar pentru a raci sticlele nedeschise de suc (asa cum prevede legea) sau daca nu cumva adauga ilegal in suc cuburi de gheata."Legea stabileste clar: gheata pentru consum poate proveni doar din ghetarii autorizate. In rest, este permisa folosirea ghetii obtinute altundeva decat in ghetariile autorizate doar pentru racirea recipientelor. Asa spune legea, asa trebuie sa procedezi!Ce am descoperit noi este ca se pregatea gheata in locuri neautorizate sanitar-veterinar, care era adaugata in pahare. Pe de o parte, erau consumatori care plateau gheata la pret de suc.Pe de alta parte, s-au descoperit mai multe bacterii in gheata, inclusiv unele coliforme. Cum au ajuns acolo? E foarte simplu: niste angajati nu s-au spalat pe maini dupa ce au folosit toaleta. Dar revin, in nicio situatie gheata nu trebuia sa ajunga in bautura.Mie mi se pare ca si colegii sanitari-veterinri (inspectorii - n.red.) trebuie sa stie ca respectivele societati n-au primit autorizatie sa produca gheata pe care sa o adauge in bauturi. Dar ce sa zic...Am fost noi acolo. Si am dispus sa se opreasca aceasta practica la nivel national. Si am oprit, de asemenea, prepararea si comercializarea de gheata si sucuri la dozator (pentru care, din nou, trebuie obtinuta o autorizatie sanitara-veterinata separata)", a precizat Horia Constantinescu.Pentru incalcarile legii, societatea SC US Food SRL care administreaza KFC-urile a fost amendata cu 45.000 de lei. Totodata, societatea Prem ...citeste mai departe despre " Amenzi de peste 12.000 de euro pentru KFC si McDonald's. Ce nu mai au voie sa faca fast-food-urile " pe Ziare.com