Amenzile pentru alerte false la 112 cresc de azi substantial si ajung pana la 5.000 de lei

De asemenea, incepand de joi, cresc amenzile pentru alertarea falsa a agentiilor specializate de interventie."Incepand de astazi, apelarea abuziva a numarului unic pentru apeluri de urgenta 112 sau transmiterea de mesaje abuzive la numarul 113 (destinat persoanelor cu dizabilitati de auz si/sau vorbire, care pot transmite SMS-uri asociate apelurilor de urgenta - n.red.) ori la numarul 114 (prin care sunt transmise automat date de localizare a telefonului mobil - n.r.) se sanctioneaza cu amenda de la 500 de lei la 1.000 de lei. De asemenea, alertarea falsa a agentiilor specializate de interventie este sanctionata cu amenda de la 1.500 de lei la 5.000 de lei", anunta IGPR.Pina in prezent, amenzile pentru alertarea falsa a agentiilor specializate de interventie erau cuprinse intre 500 si 1000 de lei.Apelarea abuziva reprezinta apelarea repetata, cu rea intentie, a numarului 112, fara ca apelantul sa justifice o stare care necesita actiunea agentiilor specializate de interventie, sau apelarea numarului 112 pentru a aduce injurii operatorilor.In sensul legii, alertarea falsa este utilizarea intentionata a numarului 112 pentru determinarea alarmarii sau interventiei agentiilor specializate de interventie (structurile autoritatilor administratiei publice, care au rolul de interventie imediata pentru solutionarea urgentelor in domeniile ambulantei, serviciilor mobile de urgenta, reanimare si descarcerare - S.M.U.R.D., politiei, jandarmeriei, serviciilor publice profesioniste si voluntare pentru situatii de urgenta, inclusiv S.M.U.R.D., contra terorismului, precum si alte structuri) in mod nejustificat.Sanctiunile au fost stabilite prin OUG 62/2019, pentru modificarea si completarea OUG 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta si pentru completarea OUG 111/2011 privind comunicatiile electronice.Actul normativ a fost adoptat avand in vedere necesitatea cresterii eficientei gestionarii apelurilor de urgenta prin reducerea incidentei apelurilor abuzive, care ar putea periclita viata, integritatea ori sanatatea cetateanului, ordinea publica, proprietatea publica sau privata ori ...citeste mai departe despre " Amenzile pentru alerte false la 112 cresc de azi substantial si ajung pana la 5.000 de lei " pe Ziare.com