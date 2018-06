Proiectul prevede, de asemenea, si implementarea un mecanism electronic de evidenta si comunicare a amenzilor contraventionale, precum si a platilor acestora, care va fi utilizat initial doar pentru amenzi rutiere, iar datele vor fi accesibile atat autoritatilor, precum si contribuabililor.Ulterior, masura se va extinde si va acoperi si alte amenzi contraventionale, pe masura ce se dezvolta sistemul informatic. Data va fi stabilita prin hotarare de guvern.Proiectul de lege a fost aprobat de Camera Deputatilor, miercuri, in calitate de for decizional, si va ajunge la presedintele Klaus Iohannis pentru promulgare, transmite Profit.ro.Legea a fost elaborata in 2015, in timpul guvernarii Ponta, insa a fost adoptat abia acum, deoarece alesii Puterii au initiat un proiect prin care propun reducerea termenului de achitare in cazul tuturor amenzilor.Guvernul Ponta motiva necesitatea prelungirii perioadei de achitare a amenzii redusa la jumatate prin faptul ca "termenul de 48 de ore poate fi considerat nerezonabil pentru asigurarea conformarii cetateanului, pus in situatia de a identifica rapid anumite sume de bani".Astfel ca s-a instituit o regula generala de plata a jumatate din amenda, in maximum 15 zile de la data in care este inmanat sau comunicat procesul verbal.De asemenea, proiectul mai prevede ca procesul verbal sa constituie si instiintarea de plata a amenzii, fara sa mai fie nevoie de intocmirea unui alt document.Achitarea se va putea realiza la orice unitate a Trezoreriei Statului, la casieriile unitatilor/ subdiviziunilor administativ-teritoriale sau la alte entitati care se stabilesc prin normele de aplicare a legii. ...citeste mai departe despre " Amenzile rutiere vor putea fi achitate la jumatate timp de 15 zile, in loc de 48 de ore. Legea merge la Iohannis " pe Ziare.com