Amnesty International ataca in justitie referendumul pentru familie

Amnesty International impreuna cu ECSOL (Comisia Europeana privind Dreptul la Orientare Sexuala) si ILGA-EUROPE (filiala europeana a Asociatiei Internationale a persoanelor lesbiene, gay, bisexuale si transgender) au inaintat o cale de atac legala privind constitutionalitatea votului din 7 octombrie, informeaza un comunicat publicat luni de AI.Referendumul ar putea face imposibila protejarea in viitor a uniunilor intre persoanele de acelasi sex. In prezent, cuplurile de acelasi sex nu au dreptul la uniuni civile sau la casatorie in Romania."In loc sa recunoasca (sic!) ca toata lumea ar trebui sa se bucure de aceleasi drepturi si de protectie egala in fata legii, referendumul promoveaza homofobia si ar putea duce la modificari constitutionale care ar putea incalca dreptul european si international", a declarat Arpi Avetisyan, avocat al ILGA Europe."Daca va fi adoptat, acest amendament la Constitutie ar constitui in mod clar un pas inapoi pentru Romania si ar avea repercusiuni grave asupra vietii familiilor care nu au la baza casatoria", sustine si Barbora Cernusakova, specialist al Amnesty International.Propunerea legislativa de revizuire a Constitutiei care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie a fost adoptata pe 11 septembrie in plenul Senatului.Potrivit modificarii propuse pentru articolul 48 din Constitutie, "Familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie, pe egalitatea acestora si pe dreptul si indatorirea parintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor".Citeste si:Guvernul Dancila preia fraiele referendumului lui Dragnea. Ce urmeaza si care e drumul spre victorieReferendumul pentru familie va costa aproximativ 100 de milioane de lei (Surse)Referendumul pentru familie, desfiintat de Joe Biden: Politici obtuze care divizeaza societatea (Video)Mesaj confuz al Ralucai Turcan inaintea referendumului pentru familie: Electoratul liberal ce sa inteleaga?Boicotati recensamantul urii si al manipularii! Nu-i faceti ultimul joc lui Dragnea!P ...citeste mai departe despre " Amnesty International ataca in justitie referendumul pentru familie " pe Ziare.com