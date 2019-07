Analiza Ziare.com: Peste 150 de persoane din dosare de mare coruptie vor fi afectate de decizia CCR privind completurile specializate

Peste 150 de persoane si mai multe firme sunt judecate in aceste cazuri: parlamentari, ministri, inalti magistrati, primari sau fosti sefi de consilii judetene.Reamintim ca CCR a admis, miercuri, sesizarea privind conflictul dintre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) pe tema constituirii completurilor specializate in cazurile de coruptie, sesizare facuta de Florin Iordache cat a fost lasat de Liviu Dragnea sa ii tina locul la sefia Camerei Deputatilor.Potrivit deciziei CCR, procesele de coruptie judecate in faza de fond de completuri de 3 judecatori de la Inalta Curte vor fi rejudecate de completuri specializate in judecarea faptelor de coruptie.CCR a explicat ca este vorba de cauzele inregistrate pe rolul Inaltei Curti si solutionate de aceasta, in prima instanta, anterior datei de 23 ianuarie 2019, cand a fost emisa Hotararea Colegiului de conducere a Inaltei Curti de Casatie si Justitie prin care sunt formate completuri specializate in judecarea cauzelor de coruptie.Citeste si: Valcov scapa de condamnarea de 8 ani in baza deciziei CCR. Alte VIP-uri care ar beneficia sunt Udrea, Bica, Sova sau NitaDosarele, la completurile de 5 judecatoriZiare.com a analizat dosarele aflate pe rolul completurilor de 5 judecatori de la Inalta Curte.In analiza au fost adaugate si dosarele solutionate in faza de fond, dar in care nu a fost redactata motivarea si inca nu au fost inregistrate in faza de apel.In analiza au intrat si dosarele solutionate definitiv, dar care au fost repuse pe rol in baza deciziei CCR privind nelegalitatea formarii completurilor de 5 judecatori. Sunt dosare in care sunt judecate fapte din perioada 2010-2015, iar in cele mai multe din acestea exista riscul prescriptiei faptelor.Dosare aflate in faza de apelDarius Valcov, fost ministru PSD al Finantelor, condamnat la 8 ani de inchisoare pentru fapte de coruptie. 5 persoane sunt judecate in acest proces, printre care si fostul primar al orasului Slatina, Minel Prina.Andreea Cosma, deputat PSD, condamnata la 4 ani de inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu. 3 persoane sunt judecate in acest proces, printre care si Florin Anghel, fost presedin ...citeste mai departe despre " Analiza Ziare.com: Peste 150 de persoane din dosare de mare coruptie vor fi afectate de decizia CCR privind completurile specializate " pe Ziare.com