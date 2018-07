Anca Jurma a preluat pentru 6 luni interimatul la sefia DNA: Augustin Lazar spune ca "e exact ceea ce ne trebuie in acest moment"

Laura Codruta Kovesi nu a fost prezenta la declaratiile date in fata jurnalistilor de procurorul general si de succesoarea ei.Augustin Lazar a anuntat "instalarea in functie a procurorului sef interimar, care va functiona pana la instalarea unui nou procuror sef al DNA" si a precizat ca "Anca Jurma a fost delegata in functia de procuror sef al DNA pe 6 luni".Citeste si: Romania sfideaza rapoartele MCV: Ministrul Toader e in centrul procedurii de numire a sefului DNA, desi CE a cerut explicit altceva.Totodata, Augustin Lazar a subliniat ca noua sefa a DNA este "un procuror experimentat, cu nivel de expertiza semnificativ in structura pe care urmeaza sa o conduca".Pe de alta parte, acesta a enumerat cateva dintre prioritatile DNA in continuare, prima fiind aceea ca "lupta anticoruptie va continua cu fermitate"."Aplicarea legislatiei anticoruptie se va efectua in continuare in conformitate cu normele si standardele internationale de eficacitate si de aparare a drepturilor fundamentale", a mai subliniat acesta.Procurorul general a tinut sa mentioneze ca "DNA va apela la resursele umane de expertiza profesionala pe care le are, care au facut din aceasta institutie una cunoscuta ca furnizoare de expertiza in domeniu"."Doamna Anca Jurma este persoana potrivita, care ne indica noua faptul ca DNA are resuse pe profilul necesar in momentul oportun pentru a le putea valorifica in continuare. E un procuror cu expertiza mare in MP, cu o foarte buna pregatire profesionala si care in acest context, al devenirii Directiei ca un furnizor de expertiza europeana si internationala, a reprezentat momentul cheie al acestei expertize", a mai declarat Augustin Lazar, reamintind ca Anca Jurma a avut doua mandate de procuror sef al Serviciului relatii internationale, iar ulterior a lucrat si in Parchetul general."E persoana potrivita care sa vina cu contributia personala de incredere in MP si in special in DNA. O persoana care se bucura de incredere pe plan intern si international e exact ceea ce ne trebuie in acest moment", a mai declarat Augustin Lazar.Procurorul general i-a multumit pentru intreaga activitate Laurei Codruta Kovesi si a laudat rezultatele obtinute de DNA in mandatele acesteia. In plus, a explicat c ...citeste mai departe despre " Anca Jurma a preluat pentru 6 luni interimatul la sefia DNA: Augustin Lazar spune ca "e exact ceea ce ne trebuie in acest moment" " pe Ziare.com