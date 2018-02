OLAF confirma investigatia de la Metrorex privind fondurile europene pentru Magistrala 5

Potrivit unui comunicat citat de RFI Romania, la fata locului s-a efectuat un control, insa ancheta este in curs de desfasurare, astfel ca nu sunt oferite foarte multe detalii.OLAF a mai precizat ca "nu exista un termen strict pentru finalizarea investigatiilor".Joi dimineata, a aparut, pe surse, informatia ca agentii Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF) cerceteaza modul in care s-au facut platile pentru construirea magistralei 5 de metrou (Drumul Taberei).Potrivit surselor, agentii OLAF ar fi verificat, miercuri, mai multe acte de la Ministerul Transporturilor privind platile realizate de Metrorex catre firma care se ocupa cu constructia magistralei, suspectandu-se ca platile ar fi supraevaluate.Platile ar fi fost facute cu complicitatea unor angajati Metrorex, conform surselor.Magistrala 5 a metroului din Capitala este unul dintre cele mai asteptate proiecte de infrastructura, insa finalizarea acesteia a fost amanata de mai multe ori in ultimii ani.UE a dat Romaniei un buget de 251,8 milioane de euro din Fondul de coeziune, pentru a fi investit in extinderea liniei 5 de metrou din Bucuresti.Miercuri, ministrul Transporturilor a dat asigurari ca lucrarile la linia de metrou nu vor mai dura mult si ca nu exclude ca Metrorex sa treaca pe viitor in administrarea Primariei Capitalei."Exista o problema legata de achizitionarea sistemului de siguranta. Inca inainte de a fi ministru, cei cu care am vorbit de la companie mi-au prezentat lucrurile de o anumita maniera. Nu pot sa spun ca m-au convins 100%. Trebuie sa evaluez si deocamdata bucurestenilor le spun ca ii rog ca cel putin inca doua luni de zile sa aiba incredere in capacitatea mea de a evalua si de a organiza", a spus Lucian Sova, miercuri.Dupa finalizare, noua sectiune va lega partea de vest de centrul orasului, de la strada Raul Doamnei la statia Eroilor, care conecteaza liniile 1 si 3. Aceasta va avea o lungime de aproape sapte kilometri, cu 10 noi statii si un depou.Peste 64.000 de bucuresteni ar urma sa beneficieze de noua sectiune, care vor calatori intre cele doua puncte ale orasului in mai putin de un sfert de ora.Citeste si Metroul din Drumul Taberei ar putea fi inaugurat de abia in vara lui 2018 ...citeste mai departe despre " OLAF confirma investigatia de la Metrorex privind fondurile europene pentru Magistrala 5 " pe Ziare.com