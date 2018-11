Ancheta Ziare.com: De ce merge greu consolidarea sutelor de cladiri care stau sa cada pe bucuresteni (I)

De fapt, in loc sa inceapa la timp consolidarea cladirilor care risca sa cada peste bucuresteni, autoritatile au irosit ani pasandu-si una alteia responsabilitatea inceperii lucrarilor urgente. Iar singurii care au de pierdut, de pe urma tuturor tergiversarilor, sunt, evident, bucurestenii.Ziare.com va prezinta pe larg, incepand de astazi, modul in care se consolideaza cladirile cu risc seismic din Capitala si motivele pentru care aceasta operatiune se desfasoara cu viteza melcului, riscand sa mai dureze inca multi ani de acum incolo.In functie de cat de subreda ii este structura de rezistenta, o cladire poate fi incadrata, in urma unei expertize tehnice, intr-una dintre cele 4 clase de risc seismic existente.Cladirile incadrate in clasa I de risc seismic sunt, de regula, o amenintare atat pentru viata locatarilor, cat si pentru a oamenilor care trec prin preajma. E de asteptat ca aceste cladiri sa se prabuseasca, la un cutremur mare, asa ca e urgent ca ele sa fie consolidate. In cazul cladirilor din clasele a II-a, a III-a si a IV-a, exista riscuri, dar sunt mai mici.In Bucuresti, potrivit situatiei Primariei Capitalei, actualizate la data de 6 noiembrie 2018, exista: 343 de cladiri incadrate in clasa de risc seismic I, 353 de cladiri in clasa de risc seismic II si 103 cladiri plasate in clasa de risc seismic III.In plus, 1.564 de cladiri sunt considerate urgente de nivel 1, 2 si 3 din punct de vedere seismic, dar n-au fost inca incadrate in clase de risc, din cauza ca asociatiile de proprietari n-au solicitat acest lucru. N-ar fi exclus, insa, ca si mare parte dintre aceste imobile sa prezinte un risc pentru locatari. La acest moment, nimeni n-ar putea spune, insa, care dintre aceste cladiri sunt cele mai nesigure.Per total, din datele Primariei Capitalei, doar in cladirile incadrate in clasa I de risc seismic traiesc 8.993 de oameni. Alte mii locuiesc, insa, in cladirile cu risc seismic II, III, IV si in cele despre care inca nu stim daca au probleme serioase la structura de rezistenta sau nu.Puteti consulta situatia cladirilor cu risc seismic din Capitala aici:In conditiile in care pericolul este iminent - spunea Gabriela Firea intr-o conferinta de presa org ...citeste mai departe despre " Ancheta Ziare.com: De ce merge greu consolidarea sutelor de cladiri care stau sa cada pe bucuresteni (I) " pe Ziare.com