Ancheta Ziare.com De ce raman bucurestenii in frig: Trei decenii de incompetenta pun pe butuci termoficarea construita de Ceausescu

Ziare.com va prezinta pe larg, incepand de astazi, situatia dezastruoasa in care a fost adus, in ultimii ani, cel mai mare sistem de termoficare din tara. Va vom relata si despre eforturile si riscurile pe care si le asuma oamenii care mentin termoficarea in functiune, dar si despre motivele pentru care nici astazi, desi am ajuns intr-un moment critic, nu se incepe reabilitarea sistemului mamut.La inceputul anilor 1940, bucurestenii inca se mai incalzeau la sobe cu lemne si carbuni. Peste aproximativ un deceniu si jumatate - pe fondul industrializarii din perioada interbelica - au aparut si cateva zeci de centrale de cvartal (inca in functiune astazi) care se alimenteaza cu gaz si deservesc, fiecare, cateva cladiri.Nevoia unui sistem de termoficare urias - cum e cel de astazi din Bucuresti - s-a simtit, insa, abia la inceputul anilor 1960, odata cu aparitia marilor platforme industriale ale orasului.Incepand cu acea perioada, incalzirea devenise necesara atat pentru industrie, cat si pentru sutele de blocuri noi pe care statul le construia anual pentru a caza miile de muncitorii veniti in Capitala din intreaga tara.Asa se face ca, la inceputul anilor 1960, Institutul de Studii si Proiectari Energetice (ISPE) a intocmit o prima schema de termoficare a Capitalei pe baza careia a inceput constructia intregului sistem.Sistemul urias, construit in doar doua deceniiUn prim pas a fost modernizarea Centralei termoelectrice ( CET ) de la Grozavesti (care functiona deja de mai bine de 7 decenii) si transformarea ei in furnizor de agent termic al Capitalei. S-au construit si inaugurat apo: CET Grivita (1962), CET Titan (1963), CET Sud (1964) si alte 4 centrale. Ultima inaugurata, in anul 1987, a fost CET Progresul.In paralel, s-a realizat o vasta retea de distibutie alcatuita din 954 de kilometri de retea principala (conducta magistrala cu diametru mare, de pana la 1,2 metri) si 2.936 de kilometri de conducta din reteaua secundara. In plus, in aceeasi perioada s-au construit aproximativ 1000 de puncte termice (un fel de minicentrale pentru prepararea apei cald