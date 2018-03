Andrei Plesu: M-am saturat de derbedei si de toape! M-am saturat de prosti tantosi!

"M-am saturat de prosti tantosi! Si cred ca spunand asta ma comport patriotic si trezitor", a declarat scriitorul pentru Ziare.com, referindu-se la intentia liderului PSD de a propune o lege care sa incrimineze defaimarea tarii."Din pacate, ideea domnului Dragnea nu are, pentru mine, nimic nou. Asa ii ameninta si fosta Securitate pe cei care, la Europa Libera sau la unele intalniri, cu straini isi permiteau sa spuna ca in Romania e saracie, cenzura, minciuna, politie politica etc.Tradatori de tara au fost, deci, toti cei care, semnaland raul, incercau sa stimuleze responsabilitatea tarilor avansate in efortul de a apara drepturile omului, libertatea de exprimare, democratia adevarata.Asta au facut, in URSS, Soljenitin, Saharov si Bukovski, in Cehoslovacia Havel, in Polonia Michnik, Geremek si Walesa. S-au gasit si la noi cativa "tradatori" de acelasi fel. Lista e lunga".In acest context, Andrei Plesu se declara pregatit sa "denunte" ne-patrioti ca Virgil Ierunca si Monica Lovinescu."Daca se va ajunge la procese si condamnari, sunt gata sa denunt si ne-patrioti din trecut si sa aduc probe compromitatoare: De la Cantemir si Eminescu, pana la Caragiale, Ion Ghica, Goga, Cioran s.a. Nu mai vorbesc de marii calomniatori Monica Lovinescu si Virgil Ierunca", spune, nu fara amaraciune, Andrei Plesu.Liviu Dragnea: Dai in mine, dai in fabrici si uzine!Scriitorul face si o analiza lucida a deciziilor luate de Liviu Dragnea in ultima vreme, remarcand ca liderul PSD combate mai degraba curajul civic decat incompetenta si incultura."Modul de a gandi al lui Liviu Dragnea (desi termenul "gandire" e excesiv) denota cel putin doua derapaje mentale grave:1. Identificarea partidului si a intereselor proprii cu tara: dai in mine, dai in fabrici si uzine...2. Convingerea suie ca nu coruptia, hotia, minciuna triumfalista, fudulia "patriotica", incompetenta si incultura clasei politice ne fac de ras si nedemni de respectul contemporanilor, ci luciditatea, curajul civic, refuzul de a ascunde gunoiul sub pres si dorinta de a aduce tara la nivelul de civilizatie sociala, politica si economica pe care il merita", sunt cuvintele lui Andrei Plesu."Profit ca ideea domnului Dragnea nu e inca litera de lege si reafirm ceea ce am spus de curand: M-am saturat ...citeste mai departe despre " Andrei Plesu: M-am saturat de derbedei si de toape! M-am saturat de prosti tantosi! " pe Ziare.com