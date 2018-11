Mircea Voinopol, liderul Sindicatului Aeroportuar Henri Coanda, a declarat pentru Ziare.com ca astazi s-a ajuns la un consens cu privire la semnarea contractului colectiv de munca."Astazi a avut loc o sedinta a Consiliului de Administratie (CA), incheiata in urma cu putina vreme. Urmeaza sa se emita o hotarare prin care se va aproba contractul colectiv de munca in forma deja negociata de sindicat cu conducerea executiva.Nu am avut parte a intarzierii semnarii CCM. Nici nu ne asteptam sa existe si nici n-am solicitat-o.S-a luat doar act de documentatia privind negocierea (...) Dupa ce va iesi hotararea CA, va trebui sa ducem CCM la avizat, la Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) . Totodata, vom notifica faptul ca se stinge conflictul de munca, iar concilierea nu se mai justifica", a explicat Mircea Voinopol.Asa cum Ziare.com v-a informat deja Sindicatul Aeroportuar Henri Coanda negociase termenii incheierii CCM cu fostul director al Companiei Nationale de Aeroporturi Bucuresti (CNAB), Dumitru Baciu. Dupa ce acesta a demisionat, CA nu l-a mandatat pe noul director, Traian Panait, sa semneze CCM.In consecinta, salariatii au anuntat ca - in absenta unei intelegeri - ar putea intra in greva, cauzand pierderi uriase pentru aeroport. Mai exact, potrivit estimarilor Sindicatului Aeroportuar, o greva de numai doua ore ar fi putut cauza o pierdere de 215.000 de euro. ...citeste mai departe despre " Angajatii Aeroportului Henri Coanda nu mai intra in greva: S-au inteles cu conducerea companiei " pe Ziare.com