Angajatii aeroportului Henri Coanda se pregatesc de greva. Iata ce ii nemultumeste, dar si ce pierderi uriase risca sa provoace protestul lor

Mircea Voinopol, liderul Sindicatului Aeroportuar Henri Coanda, a declarat pentru Ziare.com ca s-au purtat deja negocieri pentru incheierea unui nou contract colectiv de munca. Ba chiar s-a ajuns la consens, in urma cu mai bine de o luna. Inainte sa se si semneze efectiv noul contract (CCM), insa, s-a schimbat directorul aeroportului, iar lucrurile au luat o turnura cu totul neasteptata."Contractul nostru colectiv de munca a expirat pe data de 12 octombrie. Noi am negociat cu fostul director general (Dan Dumitru Baciu - n.red.) si am ajuns la o intelegere. Am semnat procesele verbale, dar si raportul final de negociere.Intre timp, insa, domnul Baciu si-a inaintat demisia, iar in locul sau a fost numit domnul Traian Panait. Acesta nu a mai primit mandat de la Consiliul de Administratie (CA) pentru a semna CCM negociat cu noi.E o chestiune pe care noi n-am inteles-o. De vreme ce acelasi CA a mandatat un director sa negocieze cu noi, iar negocierile s-au incheiat cu succes, de ce noul director n-a mai primit mandat? Din punctul nostru de vedere, ar trebui semnat contractul pe care l-am negociat.Problema este, insa, si mai acuta: CA-ul companiei nu doar ca nu i-a dat mandat noului director sa semneze contractul colectiv de munca, dar a si invalidat, printr-o hotarare, negocierea. Or, noi spunem ca asa ceva este ilegal", a explicat pentru Ziare.com Mircea Voinopol.Liderul sindical sustine ca nu obtinuse mari victorii in negocierea cu Dan Dumitru Baciu si ca bugetul aeroportului n-ar fi fost impovarat prin semnarea noului CCM. Dar cum acest lucru se tot amana, liderul sindical arata ca a luat masurile care se impuneau."L-am notificat pe directorul general, care nu ne-a raspuns. Apoi, potrivit art. 162 din Legea Dialogului Social, am trimis o prenotificare prin intermediul careia il informam pe domnul director cu privire la situatia de fata, la revendicari si la solutia legala pentru deblocarea conflictului.Nici de aceasta data domnul director nu ne-a raspuns. E un blocaj aici, dumnealor au inchis toate canalele de comunicare.In aceste conditii, noi am dat notificarea de inc