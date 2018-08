Aproximativ 300 de salariati ai Metrorex au pichetat Ministerul Transporturilor intre orele 12:00 si 14:00, pentru a atrage atentia asupra problemelor de la metrou."Avem o situatie care dureaza de mai bine de un an: trebuie sa angajam 700 de oameni pentru siguranta circulatiei. Asa cum a constatat toata lumea, fara sa stiti prea multe amanunte, am avut anumite probleme tehnice si avem chiar si riscuri in siguranta circulatiei, fara personalul necesar", a spus Radoi.Potrivit acestuia, problema va deveni si mai grava cand va fi deschis metroul din Drumul Taberei.Alte nemultumiri ale sindicatelor vizeaza bugetul insuficient al Metrorex, noua organigrama, precum si situatia contractelor.Radoi a adaugat ca salariatii vor protesta zilnic, pana joi, in fata Ministerului Transporturilor, urmand ca, in zilele de 27 si 28 august sa picheteze Palatul Victoria."Daca nu se rezolva, cu siguranta va avea loc o greva generala in toamna", a sustinut el. ...citeste mai departe despre " Angajatii de la metrou ameninta cu greva generala: Calatorii sunt in pericol din lipsa de personal " pe Ziare.com