Angajatii de la metrou au mutat greva in decembrie, daca nu li se dau salarii cu 35% mai mari

Potrivit Digi24, salariatii de la metrou nu mai cer cresteri de 42%, ca pana acum, ci s-ar multumi daca lefurile le-ar creste cu doar... 35%. In cazul in care conducerea Metrorex nu vrea sa le acorde nici astfel de cresteri, iar contractul colectiv de munca (CCM) nu se semneaza curand, salariatii sustin ca ar putea intra in greva generala, in perioada 15-20 decembrie.In plus, oamenii sustin ca Lucian Sova a mintit cand a anuntat ca, la Metrorex, salariul mediu ar fi de 7.500 de lei. De fapt, potrivit protestatarilor, salariul mediu la nivelul companiei ar fi de 3.500 de lei.Pana la aceasta ora, presedintele Uniunii Sindicatelor Libere de la Metrou (USLM), Ion Radoi, nu a putut fi contactat telefonic pentru a oferi detalii despre protestul de astazi si perspectiva unei greve in subteran.Uite greva, nu e greva!Reamintim ca salariatii Metrorex au fost in greva de avertisment, timp de 2 ore in dimineata zilei de 15 noiembrie. Cum asta nu i-a ajutat prea mult sa obtina cresterile salariale cerute, oamenii au anuntat ca urmeaza sa intre in greva generala luni, pe 19 noimebrie. Ulterior s-au razgandit si au anuntat ca greva generala se muta miercuri, pe 21 noiembrie, din cauza ca mai devreme n-ar fi permis legea.Intre timp, Tribunalul Bucuresti a declarat, in urma unei actiuni inaintate de Metrorex, ca greva de avetisment fusese ilegala. Chiar si asa, sindicalistii au anuntat ca tot urmeaza sa intre in greva generala. S-au razgandit, insa, in ultimul moment, sustinad ca - atat vreme cat Lucian Sova urmeaza sa fie schimbat din functie - vor sa negocieze si cu viitorul ministru al Transporturilor.Intre timp, insa, evenimentele au luat o turnura neasteptata. Presedintele Klaus Iohannis a refuzat sa o numeasca pe Olguta Vasilescu in functia de ministru al Transporturilor, asa cum si-ar fi dorit PSD. Intre timp, la cererea partidului, Lucian Sova si-a dat demisia din functie. Totusi, nu poate pleca inca de la conducerea ministerului, de vreme ce presedintele Klaus Iohannis a refuzat sa ia act de demisia sa.In consecinta - constienti ca ar mai putea trece destul de multa vreme pana cand sa fie numit un nou ministrul la Transporturicu care sa poata negocia - angajatii Metrorex au decis sa reia amenintarile cu greva.