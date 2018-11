Angajatii de la metrou fac greva joi dimineata si ameninta cu blocarea totala a subteranului

Potrivit informatiilor oferite de liderul sindical Ion Radoi pentru Ziare.com, angajatii au deschis conflictul de munca si au parcurs mai multe etape de negocieri in vederea semnarii contractului colectiv de munca (CCM) pentru anul 2018-2019. Angajatii au cerut, printre altele, majorari salariale de 42% si suplimentarea personalului, in vederea imbunatatirii conditiilor de munca.In schimb, conducerea Metrorex a anuntat ca nu are nici bani si nici cadru legal pentru a majora salariile in asemenea masura. Membrii USLM s-au arata dispusi sa negocieze. Cu toate astea, sindicalistii si conducerea Metrorex n-au ajuns, inca, la nicio intelegere.In consecinta, USLM se pregateste sa declanseze in dimineata zilei de 15 noimebrie o greva de avertisement de 2 ore, intre orele 4.00 si 6.00 dimineata."Conform legii trebuie sa luam o decizie cu 48 de ore inainte de a declansa greva de avetisment. Vom continua, daca nu se gaseste o solutie dupa greva de avertisment, cu greva generala. Greva de avertisment probabil ca va avea loc joi. Vom face pregatirile necesare. Va dura doua ore, intre orele 4 si 6 dimineata, iar greva generala intre 4 si 16, cel mai probabil luni dimineata", a declarat Ion Radoi, citat de Mediafax.Acesta sustine ca pentru a solutiona conflictul de munca simplele discutii intre sindicalisti si conducerea Metrorex nu mai sunt suficiente."Trebuie sa se implice si Ministerul (Transporturilor, n.r.) ca sa gasim si o solutie. Cu conducerea Metrorex nu am ajuns la intelegere. La ora 12:00 ne intalnim in cadrul Consiliului General, vom lua o hotarare. Important sa nu se ajunga la greva generala", a mai spus Radoi.Potrivit liderului sindical, greva de avertisment nu va afecta prea mult populatia, in conditiile in care trenurile incep sa circule, prin subteran, abia la ora 5.00. In schimb, anunta Radoi, o greva generala de o zi poate afecta nu mai putin de 700.000 de oameni. ...citeste mai departe despre " Angajatii de la metrou fac greva joi dimineata si ameninta cu blocarea totala a subteranului " pe Ziare.com