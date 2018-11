Angajatii de la metrou intra in greva generala saptamana viitoare. Iata cat timp va fi blocata circulatia in subteran

Presedintele Uniunii Sindicatelor Libere din Metrou (USLM), Ion Radoi a declarat pentru Ziare.com ca, in acest moment, este 100% sigur ca angajatii vor declansa greva generala."Sigur ca, in conditiile in care ceva s-ar schimba in acest sens, vom anunta din timp. Dar cum nici in urma negocierilor si nici macar in urma grevei de avertisment de joi dimineata n-am obtinut ce am solicitat, nu vad ce ar putea impiedica greva generala.Vorbim despre un protest care va incepe luni, la ora 4.00, si care va dura pana la ora 16.00. Nu putem suspenda de tot traficul prin subteran deoarece legea nu ne permite acest lucru si trebuie sa asiguram o treime din activitatea de transport. Cu toate astea, in cazul in care nu ajungem la o intelegere privind semnarea contractului colectiv de munca, protestul va continua, iar trenurile vor mai circula doar dupa ora 16.00 si in zilele urmatoare", a precizat Ion Radoi.In vederea semnarii unui nou contract colectiv de munca (CCM), sindicalistii au solicitat, printre altele, majorari salariale in procent de 42% si angajarea catorva sute de oameni in plus la Metrorex , pentru imbunatatirea ritmului de lucru."Noi am inceput sa negociem si ajunsesem, practic, la o intelegere cu conducerea Metrorex. Ne intalneam cumva la jumatate si negociam punct cu punct.Pana cand, la un moment dat, s-a gandit domnul ministrul Sova sa bage batul prin gard. A intervenit si a spus ca nu semneaza nimic. Au urmat declaratiile pe care le-am vazut cu totii, potrivit carora nu se pot face majorarile salariale si asa mai departe. Nici nu inteleg caror interese serveste ceea ce a spus ministrul Sova", a mai spusi Ion Radoi.In replica, directorul executiv al Metrorex, Dumitru Sodolescu, a declarat pentru Ziare.com ca sindicalistii n-au renuntat decat in mica masura la pretentiile salariale pe care le aveau initial. In aceste conditii, societatea nu are cum sa le acorde salariatilor majorarile solicitate, sustine Sodolescu."Exista un proces verbal pe care l-am incheiat la negociere: dumnealor au solicitat 41%, iar noi le-am oferit 18%, oferta pe care nu au acceptat-o. Drept urmare, conflictul de munca este, in continuare, deschis. Nu s-a ajuns la o intelegere.Metrorex nu isi permite sub nicio forma sa satisfaca solicitarile de majora ...citeste mai departe despre " Angajatii de la metrou intra in greva generala saptamana viitoare. Iata cat timp va fi blocata circulatia in subteran " pe Ziare.com