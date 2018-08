Actiunea va continua si in urmatoarele trei zile, urmand ca, in 27 si 28 august, protestatarii sa picheteze sediul Guvernului, in acelasi interval orar, conform unui comunicat al sindicatului remis luni.La finele lunii trecute, aproximativ 100 de reprezentanti de la Unitatea Sindicatul Liber Metrou (USLM) au protestat in fata Ministerului Transporturilor reclamand probleme de dialog social cu actuala conducere a Metrorex, lipsa de personal necesar pentru asigurarea sigurantei transportului de calatori si probleme in negocierea Contractului Colectiv de Munca.Ministerul Transporturilor preciza, la acea data, ca sindicalistii sunt nemultumiti ca nu a fost prelungit contractul dintre Sindomet si Metrorex privind inchirierea spatiilor din statiilor de metrou."Sindicalistii sunt nemultumiti si de faptul ca nu a mai fost prelungit contractul dintre Sindomet (firma detinuta de sindicatul de la metrou) si Metrorex pentru inchirierea spatiilor din statiile de metrou. Discutiile despre aceste spatii comerciale sunt incheiate din punctul de vedere al Ministerului Transporturilor.Contractul de inchiriere, incheiat in 2003 pentru 5 ani si prelungit apoi de inca doua ori, expira la 26 septembrie a.c. Comerciantii si sindicatul au insistat sa fie prelungit in continuare, cu acordul partilor. Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a sustinut, la intalnirile cu reprezentantii sindicatelor, ca administratia Metrorex are obligatia sa isi optimizeze veniturile, inclusiv pe cele obtinute din inchirierea spatiilor comerciale", sustineau reprezentantii MT. ...citeste mai departe despre " Angajatii de la metrou picheteaza Ministerul Transporturilor " pe Ziare.com