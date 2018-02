Angajatii din Educatie ies in strada: Profesorii sunt din ce in ce mai saraci. Ce le transmite premierul Dancila

Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a decis, luni, declansarea protestelor, pentru a cere modificarea OUG 3/2018 privind unele masuri fiscal - bugetare, prin care mii de angajati din invatamant aflati in concediu medical pierd sume importante din venit.Totodata, ei vor renegocierea Legii salarizarii, care ar fi creat discriminari atat in randul angajatilor din sistemul bugetar, cat si in randul angajatilor din invatamant.Actiunile de protest sunt programate miercuri, intre orele 13:00 - 15:00 si joi, intre orele 10:00 - 14:00.FSLI a anuntat ca a trimis memorii in care prezinta problemele din educatie atat la Ministerul Muncii, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Educatiei Nationale, cat si la Guvern, in care atrag atentia ca lipsa dialogului social pentru rezolvarea acestora ar putea duce la proteste de amploare in intreaga tara.Mai mult, majorarea acordata la 1 ianuarie 2018 nu poate sa acopere nici macar rata inflatiei, iar nivelul de trai al angajatilor din educatie e tot mai scazut, spun sindicatele.UPDATE Premierul Viorica Dancila le-a transmis, luni, reprezentantilor FSLI ca, daca problemele sunt reale, ele vor fi reglate."Trebuie sa vedem ce solicita, ce este real din ceea ce solicita... Eu sunt un om al dialogului. Am sa vad care sunt problemele. Daca mai sunt probleme, le vom regla. Eu cred ca dialogul este cel mai bun si cred ca trebuie sa avem o alta abordare. Trebuie un dialog mai bun intre sindicate si guvern, intre toti cei care pot aduce plus-valoare. Nu trebuie sa ne grabim imediat cu actiuni extreme", a spus premierul Viorica Dancila.Revendicarile sindicatelor din educatieSindicatele solicita Guvernului modificarea OUG 3/2018, privind unele masuri fiscal - bugetare, prin care mii de angajati din invatamant aflati in concediu medical pierd sume importante din venit, renegocierea Legii cadru nr. 153/2017, prin care a fost stabilit raportul de 1/12 intre cel mai mic si cel mai mare salariu de la stat, personalul didactic de predare fiind pozitionat intre 1,64 si 2,76, in treimea inferioara a grilei de salarizare.Ei afirma ca Legea privind salarizarea bugetarilor a creat discriminari atat in randul angajatilor di ...citeste mai departe despre " Angajatii din Educatie ies in strada: Profesorii sunt din ce in ce mai saraci. Ce le transmite premierul Dancila " pe Ziare.com