Angajatii Metrorex protesteaza in fata Ministerului Transporturilor

Potrivit unui comunicat al USLM, actiunea este indreptata impotriva "politicii de management dusa de ministrul Lucian Sova si de directorul general Dumitru Sodolescu la nivelul Metrorex ".In luna aprilie, USLM si Asociatia Comerciantilor din Metrou au mai organizat un pichet al ministerului, nemultumirile vizand, alaturi de contractul dintre Sindomet - companie care gestioneaza toate spatiile comerciale din statiile de metrou - si Metrorex, statutul personalului feroviar si bugetul Metrorex.Contractul dintre comerciantii din metrou si Sindomet urmeaza sa expire in septembrie si, potrivit declaratiilor de la acea data ale presedintelui USLM, Ion Radoi, Ministerul Transporturilor nu este de acord cu prelungirea acestuia.