Angajatii Termocentralei Mintia si-au primit salariile

Potrivit unui comunicat al CEH, chenzina I pe luna decembrie a fost achitata cu intarziere din cauza unui cumul de factori care tin de perioada sarbatorilor de iarna si de incasarile pentru energia electrica produsa de Termocentrala Mintia."Intarzierea la plata a fost determinata de factori obiectivi aflati in legatura cu zilele nelucratoare din preajma sarbatorilor de iarna, cu zilele de week-end ce au urmat imediat acestora, precum si cu valoarea energiei electrice tranzactionate pe piata zilei urmatoare, valoare care se incaseaza cumulat pentru acest interval", se arata intr-un comunicat al CEH, remis marti.Conform sursei citate, discutiile purtate cu angajatii de catre administratorul special al CEH, Cristian Rosu, si directorul general, Sanuel Dioane, au permis sa nu se inregistreze "disfunctii" in activitatea de producere a energiei electrice si termice, salariatii termocentralei manifestand "intelegere" fata de situatia dificila cu care se confrunta Complexul Energetic.Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil-Daniel Popescu, a anuntat ca a trimis luni Corpul de Control la CEH si la Termocentrala Mintia, pentru a verifica aprovizionarea cu carbune, modul in care au fost respectate procedurile de achizitii, dar si motivele pentru care o parte din angajati nu si-au primit salariile la timp.CEH se afla in procedura de insolventa dupa ce instanta Tribunalului Hunedoara a admis, pe 14 noiembrie 2019, cererea formulata in acest sens de catre 20 de creditori ai companiei, intre acestia numarandu-se Directia Generala a Administrare Mari Contribuabili si Societatea Nationala de Inchideri Mine Valea Jiului.