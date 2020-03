Angela Merkel: Germania se confrunta cu cea mai mare provocare de dupa razboi

"De la Reunificarea germana, nu, de la al Doilea Razboi Mondial, nu a mai existat pentru tara noastra o provocare ce sa depinda atat de mult de solidaritatea noastra comuna", a subliniat Merkel, transmite AFP."Cred cu fermitate ca vom reusi in aceasta sarcina daca toti cetatenii o vor considera cu adevarat sarcina lor", si-a atentionat ea concetatenii. Un apel venit in timp ce numerosi cetateni germani, mai ales din randul tinerilor, trateaza cu lejeritate consemnele date de autoritati pentru limitarea contactelor sociale astfel incat sa nu se raspandeasca si mai mult epidemia de coronavirus.Merkel a amintit in mesajul sau masurile impuse in Germania si in Europa, unde libertatea de circulatie a fost restransa pentru a se incerca stoparea pandemiei."Pentru cineva ca mine, pentru care libertatea de a calatori si de circulatie a fost un drept castigat cu greu, asemenea restrictii nu pot fi justificate decat de o necesitate absoluta", a explicat Angela Merkel, ea fiind originara din fosta Germanie comunista."Intr-o democratie, ele nu ar trebui sa fie vreodata decise cu usurinta si numai daca sunt temporare. Dar (restrictiile - n.red.) sunt in acest moment indispensabile pentru a salva vieti", a insistat sefa guvernului de la Berlin.Ea a lansat asadar "un apel" la respectarea regulilor de distantare sociala in Germania, unde insa masuri ferme de izolare a cetatenilor nu au fost deocamdata decise de autoritati, spre deosebire de Italia, Spania sau Franta."Fara strangeri de mana, spalatul riguros al mainilor si pastrarea unei distante de cel putin un metru si jumatate de persoana urmatoare si, daca este posibil, practic niciun contact cu persoanele foarte in varsta, intrucat ele sunt expuse in mod deosebit", a amintit Angela Merkel cateva masuri pe care fiecare ar trebui sa le respecte pentru a putea combate aceasta pandemie."Nu degeaba expertii spun ca bunicii si nepotii nu trebuie sa se intalneasca in aceasta perioada", a insistat ea, sugerand ca, pentru a-i proteja pe varstnici, contactul cu acestia sa fie mentinut prin "apeluri telefonice, e-mailuri si eventual scriind din nou scriso ...citeste mai departe despre " Angela Merkel: Germania se confrunta cu cea mai mare provocare de dupa razboi " pe Ziare.com