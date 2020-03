Putin mai devreme, cancelarul anuntase ca orice adunare de mai mult de doua persoane in spatiul public va fi interzisa pe teritoriul tarii pentru o perioada de "cel putin doua saptamani" pentru a se opri propagarea noului coronavirus, potrivit AFP."O distanta minima de un metru si jumatate va trebui sa fie respectata in public", a spus ea intr-o conferinta de presa.Angela Merkel a iesit la cumparaturi: Si-a luat hartie igienica si 3 sticle de vinAngela Merkel: Germania se confrunta cu cea mai mare provocare de dupa razboiUrmareste AICI, in format LIVE TEXT, cele mai noi informatii despre evolutia pandemiei de coronavirus in Romania si in lume, dar si masurile luate de autoritati ...citeste mai departe despre " Angela Merkel, in izolare dupa ce a intrat in contact cu un medic testat pozitiv pentru Covid-19 " pe Ziare.com