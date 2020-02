Agentia Nationala de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curtii de Apel Bucuresti, in vederea inceperii actiunii de control cu privire la modificarile patrimoniale intervenite si veniturile realizate in perioada exercitarii functiei de catre Cornel Drumariu."Persoana evaluata a fost informata despre declansarea procedurii de evaluare, drepturile de care beneficiaza (de a fi asistat sau reprezentat de un avocat si de a prezenta date sau informatii pe care le considera necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris), precum si despre existenta diferentelor semnificative. Drumariu Cornel a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, in exercitarea dreptului la aparare", arata ANI.In mai 2019, a fost prins beat la volan, intr-o razie a Brigazii de Rutiere a Capitalei ...citeste mai departe despre " ANI: Seful Politiei Sector 4 nu poate justifica aproape 60.000 de euro din avere " pe Ziare.com