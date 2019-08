Animals International a cerut infringement impotriva Romaniei pentru "tortura planificata asupra animalelor"

Reprezentantii Animals International spun ca au intrat in posesia unei scrisori, in care ANSVSA sustine ca densitatea obisnuita a fost redusa cu 20% pe Al Suwaikh."Dar dovezile prezentate deja de organizatie Comisiei Europene dezvaluie ca densitatea nu mai conteaza atunci cand stresul termic depaseste o anumita limita si ca sute de animale au clacat la destinatie.Investigatorii ONG-ului de protectia animalelor descriu 'mormanul de animale moarte' filmat la punctul de descarcare din Golf. Acestia au surprins si oi batute la debarcare, cand temperatura depasea 40 grade C.Chiar daca destinatia initiala era Kuweit, vaporul a facut alte 4 opriri in Arabia Saudita, Dubai, Qatar si Oman", se arata in comunicatul Animals International remis Ziare.com.ONG-ul precizeaza ca ministrului Petre Daea i s-au cerut din partea comisarului european Andriukaitis rapoarte zilnice de calatorie"Aceste rapoarte nu pot fi adevarate. Al Shuwaikh este o vechitura sub standardele internationale, care de exemplu nu mai are voie sa ia animale din Australia incepand cu ianuarie, pentru ca accesul la animale este anevoios si ventilatia proasta. Chiar daca ar pune o singura oaie pe etaj, aceasta va suferi de stres termic odata ce temperatura si umiditatea cresc pe vapor.Sistemele de ventilatie de pe vapoare nu sunt capabile sa reduca temperatura si umiditatea sub temperature ambientala.De fapt, pe vapor sunt mereu cu 2 pana la 6 grade mai cald decat afara. Puteau sa reduca densitatea si cu 50%, si animalele tot erau expuse la conditii insuportabile de stres termic in lunile de vara de pe Marea Rosie si Golful Persic", a spus Gabriel Paun, directorul UE al Animals International.Amintim ca, in luna iulie, Animals International anunta ca va da in judecata Guvernul Romaniei pentru "tortura planificata asupra animalelor" si a cerut si atunci Comisiei Europene sa declanseze procedura de infringement impotriva tarii noastre. ...citeste mai departe despre " Animals International a cerut infringement impotriva Romaniei pentru "tortura planificata asupra animalelor" " pe Ziare.com