Animals International face plangere la DNA pentru ca in nava de la Midia erau mai multe oi decat cele declarate

Animals International a solicitat Comisiei Europene sa opreasca exportul cu animale vii in Portul Midia si a anuntat ca va face plangere la DNA dupa ce s-a descoperit ca in vasul rasturnat in portul constantean se aflau mai multe oi decat cele declarate.Dupa ce operatiunea de scoatere a epavei Queen Hind a esuat, sambata, reprezentantii societatii care se ocupa de ranfluarea navei au declarat ca la bordul epavei s-au descoperit mai multe punti intermediare care nu apareau in cargoplanuri si ca nava a fost incarcata cu mai multe oi decat au fost declarate in momentul plecarii din port, acesta fiind si motivul pentru care cablurile macaralei Neptun au cedat.Dupa acest anunt, reprezentantii ONG-ului international spun ca au confirmarea faptului ca exista suspiciuni de frauda."Acum ca avem confirmarea oficiala a suspiciunii de frauda vom depune plangere la DNA pentru coruptie sistemica a autoritatilor romane. In plus, astazi cerem Comisiei Europene sa suspende activitatea de export cu animale vii in portul Midia si sa nu mai permita ANSVSA sa autorizeze nave pentru export.Reamintesc ca, odata autorizat de ANSVSA, un vapor poate incarca animale vii din orice port UE", a anuntat Gabriel Paun, director UE al Animals International.Parlamentul European a initiat in luna decembrie procedura de ancheta parlamentara pe subiectul exportului cu animale vii, luna in care Animals International a prezentat dezastrul de la Midia de doua ori in Parlamentul European, la 18 decembrie desfasurandu-se chiar si o dezbatere in plen, mai transmite sursa citata."Pana la aceasta ora, 155 de europarlamentari din minim 177 necesari au semnat pentru demararea anchetei. Niciunul din Romania", se mai arata in comunicatul transmis de Animals International.Operatiunea de scoatere a epavei pline cu oi din Portul Midia s-a oprit, sambata, la doua ore de la inceperea lucrarilor, dupa ce cablurile de ridicare a navei au cedat din cauza greutatii.Scoaterea navei era programata sa se realizeze de o macara gigant de 1.800 de tone, adusa in Portul Midia, iar pentru sustinere au fost sudate grinzi suplimentare de intarire a bordajului epavei.Nava sub pavilion Palau,