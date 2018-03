ANPC a luat in vizor produsele de panificatie congelate. Producatorii atrag atentia: Miza e sanatatea romanilor!

Aceleasi surse au explicat pentru Ziare.com ca multi dintre producatorii din industrie care lucreaza cu aluat congelat o fac doar pentru ca astfel ies mai ieftin.Degeaba ii spunem consumatorului ca un produs a fost obtinut din aluat decongelat (asa cum prevede Ordinul 183/2016 al Autoritatii pentru Protectia Consumatorilor - ANPC), daca nu ii explicam si de ce ar trebui sa il intereseze acest lucru, apreciaza producatorii consultati de Ziare.com.Acestia sustin ca, inainte de toate, un aluat congelat are un continut mai mare de substante chimice decat cel proaspat, iar consumatorului i-ar fi de folos sa constientizeze acest lucru, pentru a alege in cunostinta de cauza ce pune pe masa.Discutiile vin in contextul in care, in aceste zile, ANPC consulta producatorii din zona de panificatie si marile lanturi de magazine in privinta informatiilor care ar trebui furnizate consumatorilor referitor la produsele de panificatie congelate.Mai exact, in timp ce ANPC vrea sa existe doar o informare ambigua de genul produsele "pot contine grasimi, zaharuri sau amelioratori pentru gust", producatorii sustin ca este important ca pe fiecare ambalaj al produsului congelat sa existe mentionate toate ingredientele, faptul ca este obtinut din aluat decongelat, dar si termenul de cand a fost congelat.Se schimba legea produselor congelate de panificatie. Ce ar trebui sa cunoastem ca sa stim ce mancam"Aluatul congelat e plin de E-uri. Dar oamenii rareori citesc etichetele"De ce este important ca pe ambalajul fiecarui produs de panificatie provenit din aluat congelat sa fie mentionate ingredientele, dar si perioada cat a fost congelat?Directorul fabricii de paine si patiserie Vatra Romaneasca din Botosani, Gabriel Timofte, spune ca aluatul congelat este bogat in acidifianti si contine chiar agenti de inalbire."Aluatul decongelat contine niste enzime obtinute pe cale chimica. Iar acestea n-au cum sa fie sanatoase pentru consumator. E clar: una este aluatul proaspat, alta e aluatul decongelat. Cine spune ca sunt acelasi lucru n-are dreptate. Orice produs decongelat contine E-uri, acidifianti si chiar agenti de inalbire. Si toate acestea distrug valoarea nutritiva a produsului", sustine Gabriel Timofte.Acesta adauga ca a ...citeste mai departe despre " ANPC a luat in vizor produsele de panificatie congelate. Producatorii atrag atentia: Miza e sanatatea romanilor! " pe Ziare.com