ANPC: Amenzi de un milion de lei pentru neconformitati privind comercializarea bauturilor racoritoare si a sucurilor din fructe

Controlul s-a desfasurat in toate judetele tarii si in municipiul Bucuresti. Au fost controlati 682 operatori economici (distribuitori, magazine, statii benzina si producatori), iar la un numar de 425 dintre acestia (62,3%) au fost constatate deficiente.A fost verificata o cantitate de 652.610 litri produse (47.357 litri sucuri, 25.103 litri nectaruri si 580.150 litri bauturi racoritoare), din care 75.644 litri, reprezentand 11,6% din cantitatea controlata (1.634 litri sucuri, 892 litri nectaruri si 73.118 litri bauturi racoritoare), nu se incadrau in prevederile legale in vigoare privind protectia consumatorilor.Ca urmare a deficientelor constatate, organele de control au dispus oprirea definitiva si retragerea de la comercializare a 29.449 litri de bauturi racoritoare, nectaruri si sucuri din fructe in valoare de circa 43.353 lei care erau improprii consumului uman (produse depozitate in conditii improprii sau cu data durabilitatii minimale depasita) si oprirea temporara de la comercializare a 31.767 litri de bauturi racoritoare, nectaruri si sucuri din fructe in valoare de 92.173 lei pana la remedierea neconformitatilor constatate.De asemenea, au fost aplicate 463 de sanctiuni contraventionale, din care 221 avertismente si 242 amenzi in valoare de 1.012.800 lei pentru incalcarea reglementarilor privind protectia consumatorilor.In cursul actiunilor de control s-au evidentiat o serie de abateri, printre care: ambalaje si etichete deteriorate; comercializarea de produse in afara datei durabilitatii minimale; lipsa elementelor de identificare si caracterizare; neinscrierea denumirii sub care se vinde produsul; lipsa inscrierii termenului "cu indulcitori", desi acestia eraumentionati in lista ingredientelor; lipsa inscrierii categoriei si a denumirii specifice sau codul numeric CE al aditivilor utilizati in fabricatie; lipsa inscrierii pe etichete a atentionarii "poate afecta negativ activitatea copiilor si atentia acestora" in cazul mentionarii in lista ingredientelor a colorantilor, inscrisi in Anexa V la Regulamentul (CE) privind aditivii alimentari; inscrierea ilizibila a datei durabilitatii minimale; elementele de identificare - caracterizare ne