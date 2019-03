ANPC anunta controale la automatele de cafea. ANSVSA va autoriza functionarea fiecarui aparat

"In prezent, avem o actiune de control care va incepe la nivel national si care se refera la automatele de cafea. Acestea, in momentul de fata, in urma specificatiilor tehnice transmise de catre producator, reiese ca nu au dreptul sa functioneze outdoor, ci numai indoor.De asemenea, nu au voie sa functioneze decat daca sunt bransate la o retea de apa si trebuie sa se scrie pe eticheta lor ceea ce beti, respectiv cafea sau... cafea cu albitor, pentru ca nu vorbim despre cafea cu lapte, ci cafea cu inalbitor de rufe, de ce vreti dumneavoastra...Machiatto nu e machiatto... La automatele de cafea "nicht" cafea macinata.Intram in foarte multe amanunte. Din nefericire, nu voi incasa eu, ca de obicei. Noi decat constatam si sunt alte entitati care vor face asta. ANSVSA va trebui sa mearga la fiecare loc in care un automat de cafea se instaleaza. Acolo va primi autorizatie de functionare. Deja am dat informari catre ANSVSA si ANAF", a afirmat Pirvu.Acesta a adaugat ca institutia pe care o conduce a discutat cu patronatele din domeniu "carora le-am spus, de bun-simt, sa le scoata ei, ca sa nu venim sa le scoatem noi"."Am discutat cu patronatele carora le-am spus, de bun-simt, sa le scoata ei ca sa nu venim sa le scoatem noi... Ei au spus ca le vor scoate in urmatoarea perioada, de 14-15 zile, dupa care se vor duce frumos ca orice cetatean civilizat sa desfasoare o activitate sa-si ia toate autorizatiile necesare sa functioneze.Inainte nu existau niste norme, aceste automate fiind amplasate in baza unei autorizatii acordate de catre primarie, nu de ANSVSA.Mai vorbim aici si de o fiscalizare. Ca idee, sunt cam 100.000 de automate... deci nu sunt putine. Vrem sa stim ca atunci cand mergem la mare si vrem sa ne luam o cafea de la automat sa nu fie cu nisip...", a mentionat seful ANPC.Mai multe campanii de controlIn privinta altor campanii de control pregatite de ANPC in decursul acestui an, Pirvu a amintit de zona marilor comercianti, zona financiar-bancara si cea a dezvoltatorilor imobiliari."In acest moment, una dintre campaniile de control de amploare este ca vom continua cu hypermarketurile. V ...citeste mai departe despre " ANPC anunta controale la automatele de cafea. ANSVSA va autoriza functionarea fiecarui aparat " pe Ziare.com