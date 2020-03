ANPC prezinta variante pentru cei care vor sa-si recupereze banii de la agentiile de turism

Directorul general al ANPC Paul Anghel afirma ca institutia este in legatura cu Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) si cu Directia Turism din cadrul Ministerului Economiei pentru a solutiona toate situatiile care apar, facand un apel la calm."In contextul pandemiei provocate de noul coronavirus, care a afectat pe multiple planuri viata obisnuita a cetatenilor, incepand cu sfera mobilitatii, care include si activitatile turistice, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) este in masura sa faca o serie de recomandari tuturor consumatorilor interesati:- pentru a preintampina cresterea peste masura a nivelului de aglomerare al agentiilor de turism preocupate in aceste zile sa acorde consultanta celor interesati de modul in care actuala criza sanitara globala le-ar putea modifica planurile de vacanta pentru acest an este indicat sa urmariti cu atentie evolutia situatiei legate de raspandirea si controlul pandemiei de coronavirus, la nivelul fiecarei tari, din surse de informatii credibile, pe cat posibil oficiale;- situatia trebuie tratata cu calm si intelegere, agentiile de turism fiind nevoite in aceasta perioada sa se concentreze, cu prioritate, asupra plecarilor programate pentru perioada imediat urmatoare", transmite ANPC.Celor care aveau in plan deplasari cu data de inceput in urmatoarele 14 zile, pe care acum doresc sa le contramandeze li se recomanda sa faca, in scris, o cerere de restituire a banilor achitati deja catre operatorul economic."Agentia poate propune urmatoarele doua variante de rezolvare a situatiei:fie va incepe toate demersurile necesare recuperarii banilor de la furnizorii de servicii turistice, astfel incat demersul sa se finalizeze cu succes, in timp util;fie, in urma cererii dumneavoastra, veti primi un document care atesta creanta Dvs. comerciala si care va da posibilitatea ca, la o data ulterioara, dupa incheierea perioadei de pandemie si a efectelor acesteia, sa calatoriti in aceleasi conditii precum cele contractate initial catre destinatiile alese de Dvs", transmite ANPC.Vezi si Ce se intampla cu biletel ...citeste mai departe despre " ANPC prezinta variante pentru cei care vor sa-si recupereze banii de la agentiile de turism " pe Ziare.com