ANPC reaminteste drepturile pasagerilor pe transportul aerian. Ce puteti face in cazul pierderii bagajelor sau a unui accident

Regulamentul se aplica daca transportul se face in state membre UE sau cu o companie din Uniunea Europeana si vizeaza anumite situatii care pot sa apara. In plus, ANPC precizeaza care sunt pasii de urmat in cazul pierderii bagajelor, a unui accident sau a oricarei situatii care-i nemultumeste.Potrivit ANPC, Regulamentul doreste sa ofere protectie pasagerilor pe transportul aerian. In acest sens, Regulamentul stabileste drepturile minime ale pasagerilor pentru cazurile identificate in acesta.In ce cazuri se aplica prevederile Regulamentului?Regulamentul se aplica atunci cand are loc unul din urmatoarele incidente: refuz la imbarcare, anulare zbor, intarziere prelungita, declasare sau neinformare pasageri.Regulamentul se aplica in cazul zborurilor care:- pleaca de pe un aeroport situat pe teritoriul unui stat membru;- pleaca de pe un aeroport situat intr-un stat care nu este membru al UE spre un aeroport comunitar, iar zborurile sunt efectuate de transportatori UE.Care sunt pasagerii care pot beneficia de prevederile Regulamentului?Orice pasager aflat intr-una din situatiile mentionate mai sus, indiferent de nationalitate ori de cetatenie (indiferent daca este sau nu cetatean al unui stat membru UE).Cand nu se aplica prevederile Regulamentului?Regulamentul nu se aplica in cazurile in care pasagerii calatoresc gratuit sau la un tarif redus, care nu este disponibil direct sau indirect publicului. Cu toate acestea, Regulamentul se aplica atunci cand pasagerii au bilete emise de un transportator aerian sau de un tour operator in cadrul unui program de fidelizare a clientelei sau al unui alt program comercial.Regulamentul nu se aplica in cazul in care pasagerii calatoresc cu elicopterul sau cu o cursa charter privata.Regulamentul nu se aplica, de asemenea, in situatii precum: bagaje pierdute, avariate, intarziate; accidentarea pasagerilor; alte probleme generale ce pot aparea in relatia pasager-linii aeriene."In cazul situatiilor mentinate mai sus, cand nu se aplica prevederile Regulamentului, pot fi contactate centrele europene ale consumatorilor, aflate in fiecare stat membru al UE. In Romania, Centrul European al Consumatorilor are urmatoarele coordonate de contact: Tel: 021 307 67 92. E-mail pentru solicitari de informare si re