ANSVSA ii asigura pe romani ca sunt suficiente stocuri de alimente

Totodata, ANSVSA recomanda consumatorilor sa cumpere produse alimentare fara a face stocuri, numai din locuri sau spatii inregistrate sau autorizate sanitar-veterinar, pentru a avea garantia unor produse sigure.Conducerea ANSVSA a avut discutii in acest sens cu reprezentantii industriei alimentare, care au asigurat ca exista stocuri suficiente de materie prima si ca productia se desfasoara in ritmul si parametrii normali.Conform unui comunicat de presa transmis, joi, de ANSVSA, s-a mentionat existenta procedurilor interne ale operatorilor care au rolul de a asigura respectarea normelor si cerintelor de igiena, astfel incat produsele aflate la comercializare sa fie sigure pentru consum."Din punctul de vedere al operatorilor din industria alimentara, capacitatea de productie a acestora este mai mare decat cererea actuala. Discutii referitoare la stocurile de produse alimentare au avut loc si cu reprezentantii Marilor Retele Comerciale, care au asigurat, la randul lor, ca exista stocuri suficiente de produse alimentare si ca magazinele se aprovizioneaza in permanenta. Marile magazine functioneaza cu un stoc de rulaj, iar, in functie de cererea zilnica, isi ajusteaza stocurile si productia. In momentul de fata, la operatorii economici din domeniul alimentar si pe platformele logistice ale marilor magazine, exista cantitatile necesare acoperirii solicitarilor de alimente din ultima perioada", arata ANSVSA.Institutia precizeaza ca este in permanenta legatura cu reprezentantii acestor entitati si monitorizeaza productia si comertul cu alimente pe fiecare veriga a lantului alimentar."In cazul fermelor comerciale, acestea asigura cele mai bune masuri de biosecuritate menite sa impiedice atat patrunderea agentilor patogeni care afecteaza animalele, cat si pe cei care afecteaza omul. Prin acest plan de masuri, fermierii asigura continuitatea livrarii de animale catre abatoare pentru sacrificare si a necesarului zilnic de carne proaspata", mai scrie in comunicat.Conform Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 98/2010, privind identificarea, desemnarea si protectia infrastructurilor critice, ANSVSA este responsabila pentru sectorul "Alimentatie si agricultura" - Productia si furnizarea de hrana si asigurarea secu