Anul 2017 a fost insangerat de atentate, din zonele de conflict si pana in marile orase din Europa si SUA. Sa ne amintim de vietile pierdute

Terorismul a continuat si in acest an sa bage spaima in lume si sa fie unul dintre subiectele principale in presa internationala.Mii de oameni au fost ucisi.Mii de oameni au fost raniti.Ziare.com va prezinta o retrospectiva a celor mai grave atentate teroriste din 2017, dar si atacurile in care printre victime s-au numarat cetateni romani.Atentatele cu cel mai ridicat numar de morti11-15 martie, Damasc, SiriaAici au avut loc trei atacuri teroriste cu bomba, in urma carora cel putin 114 persoane si-au pierdut viata.15 aprilie, Alep, SiriaIntr-un cartier din orasul sirian Alep a avut loc un atentat sinucigas cu masina-capcana. In urma exploziei, au murit 126 de oameni, dintre care cel putin 60 erau copii.21 aprilie, provincia Balkh, AfganistanO baza militara din nordul Afganistanului a fost atacata de insurgentii talibani. 256 de soldati au fost ucisi, iar peste 160 au fost raniti.20 mai, districul Wadi al Shatii, LibiaCel putin 141 de soldati si civili au murit in urma unui atac terorist.31 mai, Kabul, AfganistanUn atac cu masina-capcana a avut loc in Kabul, in urma caruia au murit 150 de persoane, iar alte 413 au fost ranite.14 octombrie, Mogadishu, SomaliaCel putin 512 persoane au fost ucise, iar alte 316 au fost ranite in urma unui atac sinucigas cu un camion-capcana.4 noiembrie, Deir ez-Zor, SiriaTot atac cu masina-capcana, in urma caruia 100 de civili au fost ucisi, iar alti 140 raniti.24 noiembrie, Bir al-Abed, EgiptAtacatorii au amplasat explozibil in jurul unei moschei, apoi le-au detonat in timp ce lumea se afla in interior.311 persoane si-au pierdut viata, iar alte 122 au fost ranite.Teroristii au insangerat si Europa in 20171 ianuarie, Istanbul, TurciaIn noaptea de Revelion, un atacator a deschis focul intr-un club celebru din Istanbul si a ucis 39 de persoane.Bilantul ranitilor s-a ridicat la 69 de oameni.22 martie, Londra, AngliaAutorul atacului a intrat cu un autoturism in pietonii care se aflau pe podul Westminster.Cinci oameni au murit (printre care un politist si o romanca), iar peste 50 de persoane au fost ranite.3 aprilie, Sankt Petersburg, RusiaO bomba artizanala a explodat in statia de metrou Sennaia Plosciad.Bilantul: 15 morti si 50 de raniti.Ulterior, a mai fost gasita o bomba nedetonata in statia Plosciad Vosstania.7 aprilie 2 ...citeste mai departe despre " Anul 2017 a fost insangerat de atentate, din zonele de conflict si pana in marile orase din Europa si SUA. Sa ne amintim de vietile pierdute " pe Ziare.com