Anul incepe cu pregatiri de greva in Sanatate: Sistemul isi dispretuieste si angajatii, si pacientii

Toate, rand pe rand, s-au dovedit a fi doar vorbe goale, iar acum avem un tablou chiar si mai degradat al sistemului medical de stat, unde sunt batjocoriti si pacientii, si personalul medical.Sporuri inghetate si ore neplatiteDupa ce salariile au fost crescute in multe cazuri mai mult din pix, cu artificii facute pe genunchi ce au adus sistemul la un pas de a declansa greva generala in vara trecuta, acum Guvernul a anuntat si ca ingheata sporurile (deja calculate anul trecut la nivelul din 2017) si ca suspenda si plata orelor suplimentare.Cresterea varstei de pensionare la mediciTot anul trecut am fost anuntati de oficiali luna de luna cum masurile lor nu numai ca nu-i mai alunga pe medici din tara, dar ii fac pe cei plecati sa se intoarca.Insa nu putine au fost cazurile, mai ales in perioadele cu sarbatori si vacante, cand sectii de spitale erau inchise pentru ca singurii specialisti plecau in concediu sau se pensionau.Totodata, Parlamentul a adoptat o lege prin care creste varsta de pensionare a medicilor la 67 de ani, indiferent de sex. Masura nu e obligatorie, ci intra in vigoare doar la cerere, dar apeleaza la constiinta medicilor care, stiind ca altfel pacientii nu ar avea unde sa se trateze, isi prelungesc activitatea.Rezidenti tratati cu dispretDesi avem aceasta situatie, medicii rezidenti sunt in continuare tratati cu dispret si indiferenta.La Spitatul Clinic de Urgenta Craiova, managerul Eugen Georgescu a trimis o circulara tuturor sefilor de sectie sa-si anunte rezidentii ca trebuie sa plateasca daca vor sa manance."Va rugam sa informati medicii rezidenti care efectueaza garzi in sectia dumneavoastra ca spitalul va asigura masa doar pentru medicii specialisti sau primari. Medicii rezidenti care doresc sa manance la bucatarie a spitalului o pot face contracost", a fost anuntul facut de spital.Totodata, ramane actuala problema rezidentilor care, dupa ce devin medici specialisti, sunt lasati sa se descurce cum si unde pot sau, mai rau, sa aplice pentru somaj cel putin pana cand le sunt eliberate documentele de care au nevoie pentru a se angaja.