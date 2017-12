Anul revenirii Occidentului

Dupa ce lumea clasica, dominata de globalizare pe baza paradigmelor proprii democratiilor liberale, s-a transformat si nu s-a adaptat in timpul mandatelor Obama, incepand cu 2017 asistam la o reintrare in prim plan a lumii vestice.America se indreapta spre cea mai lunga perioada de crestere din istoria moderna, impinsa de expansionismul unui presedinte-tavalug, decis sa schimbe radical raportarea Statelor Unite la lume.America continua sa ramana cea mai mare economie a mapamondului, in termeni nominali, producand peste o cincime din valoarea adaugata globala; un sfert din cele mai mari companii din lume (topul Fortune 500) sunt americane, iar somajul se afla la cea mai scazuta valoare din ultimii 17 ani.America a redevenit al doilea cel mai mare producator industrial de pe glob si a reajuns a sasea cea mai performanta economie (dupa indicatorul PIB/locuitor in termeni comparabili).Bursa de la New York a crescut de la sub 20.000 puncte la inceputul anului la aproape 25.000 puncte (24.700 puncte), atingand maximul istoric, iar cresterea economiei americane se apropie de 3% anual (un nivel nemaiatins din 2005), ponderata fiind doar de uriasele uragane care au lovit coastele estice, exportul creste cu ritmuri nemaiintalnite in ultimele decade.Cu un program de reducere a fiscalitatii votat de Senat si de Congres chiar inainte de Craciun, administratia Trump a "condamnat" America la o crestere sustenabila, minim 3% anual, pentru urmatorii ani, devenind, iarasi, motorul dezvoltarii pentru intreaga lume occidentala.UE ii multumeste lui Trump pentru ca o duce bineChiar daca se afla in contradictie cu Donald Trump pe teme de politica internationala, Uniunea Europeana ii multumeste acestuia pentru noul avant economic, care a scos si uniunea continentala din groapa stagnarii, pentru prima oara de la marea criza a datoriilor din perioada 2008-2013: cresterea reala a blocului comunitar va depasi 2% anual, peste prognoza initiala de 1,7%!Bursele europene cresc si ele la niveluri de necrezut, trase in sus de entuziasmul financiar de peste ocean: indicele german DAX a crescut de la 11.500 puncte la inceput de an la peste 13.000 puncte (cu aproape 14%), chiar si obositul indice francez CAC creste cu peste 10% (de la 4.900 puncte la aproape 5.400 puncte); economia tarilor estice duduie, cu Polonia, Republica Ceha s ...citeste mai departe despre " Anul revenirii Occidentului " pe Ziare.com