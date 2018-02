Cererea lui Toader de revocare a sefei DNA face inconjurul lumii: Kovesi e cea mai populara persoana publica din Romania. Asteptati-va la probleme!

Astfel, agentia Reuters transmite ca ministrul roman al Justitiei a cerut revocarea procurorului-sef al DNA, pentru ceea ce el numeste "acte si fapte intolerabile domniei legii".Reuters aminteste ca decizia finala o are presedintele Klaus Iohannis, care a declarat recent ca nu are niciun motiv sa o revoce pe Kovesi.Si Associated Press anunta vestea de la Bucuresti, amintind, de asemenea, de motivele invocate de Tudorel Toader.Si Washington Post scrie ca Tudorel Toader o acuza pe Kovesi ca a "deformat realitatea" despre Romania si despre statul de drept in interviurile pe care le-a acordat unor publicatii straine precum BBC sau Euronews.Publicatia Emerging Europe a scris si ea despre situatia din Romania, evocand, pe langa motivele expuse de ministrul roman al Justitiei, declaratia purtatorului de cuvant al PNL, care a afirmat ca Tudorel Toader a ales sa fie de partea infractorilor."Ministrul roman al Justitiei cere oficial revocarea din functie a sefei DNA, Laura Kovesi. Ea este, probabil, cea mai populara persoana publica din Romania. Asteptati-va la probleme. Decizia finala va fi luata de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis", a scris pe Twitter Craig Turp-Balazs, jurnalist la Emerging Europe.Romania's Justice Minister formally calls for the dismissal of Laura Kovesi, the country's anti-corruption boss. Kovesi is probably the most popular public figure in Romania. Expect trouble. Final decision will be taken by Romanian President Klaus Iohannis.- Craig Turp-Balazs (@bucharestlife) February 22, 2018De asemenea, Kit Gillet, corespondent al The New York Times, The Guardian si The Economist, a scris pe Twitter despre decizia ministrului Justitiei de a declansa procedura de revocare a sefei DNA, subliniind ca grupuri de protestatari au inceput sa se adune in Piata Victoriei, dupa anuntul revocarii.Protest groups are already calling for people to take to the street in the snow- Kit Gillet (@KitGillet) February 22, 2018Business Review scrie, de asemenea, despre protestele care au loc joi seara in Romania, dupa anuntul lui Toader."Mai multe proteste au izbucnit in Romania dupa cererea de revocare a sefei DNA: 'Noi luptam pentru justitie, ei pentru coruptie'" - este titlul articolului dedicat situatiei din tara noastra.Publicatia noteaza ca protestatarii cer demisia ministrului Justi ...citeste mai departe despre " Cererea lui Toader de revocare a sefei DNA face inconjurul lumii: Kovesi e cea mai populara persoana publica din Romania. Asteptati-va la probleme! " pe Ziare.com