Apa Nova cere o ancheta in legatura cu poluarea cu amoniu a raului Arges. Suspecteaza "deversari de ceva" in apa

Mihai Savin, directorul adjunct al companiei, a declarat la Digi 24 ca exista suspiciuni ca pe raul Arges ar fi avut loc o deversare de substante periculoase."Vom inregistra sesizari la toate autoritatile competente pentru a cerceta de unde provine acest amoniu", a spus acesta.Intrebat despre ce banuieli exista, acesta mentionat ca: "Dupa ce am analizat variatia amoniului pe raul Arges, nu pare sa fie dintr-o incalzire a vremii si topire a zapezii. Nu pare. Sunt niste fluctuatii de scurta durata, ceea ce poate sa arate niste deversari de ceva in apa.Au fost doua fluctuatii. A fost un varf cam in jur de 30 minute care s-a ridicat la un 1 miligram/l. Dupa aceea o pauza, o scadere sub 0,7. Dupa, putin mai tarziu, iar 30 de minute cand s-a ridicat la 1,2-1,3 mg/l", a precizat acesta.Mihai Savin a precizat ca Apa Nova cere scuze "tutoror bucurestenilor pentru acesta deficienta, adica acest miros care apare".Amintim ca luni bucurestenii vor afla daca apa livrata de Apa Nova a reprezentat sau nu un pericol real pentru sanatatea publica, dincolo de concentratia mai mare de clor, care a generat la sfarsitul saptamanii trecute o isterie generala si un razboi intre furnizorul de apa si Ministerul Sanatatii.Totul a inceput miercuri dupa ce pe retelele sociale a circulat un mesaj prin care se anunta ca apa de la robinet nu este potabila. Apoi, Apa Nova a transmis ca este adevarat ca in apa se gaseste mai mult clor, dar ca aceasta este potabila.In doar cateva ore, Ministerul Sanatatii a recomandat ca bucurestenii sa nu foloseasca apa de la robinet pentru baut, gatit sau spalat.Joi dimineata, Apa Nova a revenit cu un comunicat insistand ca apa este potabila.Tot joi, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca a trimis Corpul de Control la Apa Nova sa verifice daca a fost sau nu depasita doza permisa de clor din apa de la robinet.Apoi, intr-o conferinta de presa, Sorina Pintea a declarat ca Ministerul Sanatatii nu a spus ca apa din Capitala nu ar fi potabila, ci ca doar a fost depasit nivelul de clor si ca le-a recomandat oamenilor sa nu o consume pana la obtinerea rezultatelor finale.Mai mult, Firea l-a sesizat pe Klaus Iohannis, care este si presedintele CSAT, si pe seful SRI pentru a interveni in scandalul apei din Bucuresti.Apoi, reprezentantii Apa Nova au transmis ...citeste mai departe despre " Apa Nova cere o ancheta in legatura cu poluarea cu amoniu a raului Arges. Suspecteaza "deversari de ceva" in apa " pe Ziare.com